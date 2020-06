Super Ghiandalf, il maialino nano di Valentina ed Enrico protagonista di Facebook

24 giugno 2020 a

Lei è Valentina Billi ed oltre ad essere simpatica, amante degli animali, sempre sorridente e gentile, è anche molto nota negli ambienti dell'equitazione, dei tornei cavallereschi, delle quintane, degli assalti agli anelli e ai bersagli. E' infatti la moglie di Enrico Giusti, apprezzato e stimato cavaliere giostrante, che ha ottenuto successi in diverse zone d'Italia, ma soprattutto attestati incondizionati di stima e affetto.

Valentina ed Enrico spesso e volentieri si divertono sui social e come tante coppie usano Facebook per raccontare e per raccontarsi. Stavolta è proprio Valentina a sbalordire tutti. Lo fa con una foto particolare: mentre offre una banana a Ghiandalf, il suo maialino nano. Qualche utente scambia l'animale con un cinghialino, ma è proprio lei a spiegare orgogliosa: "E' un maialino nano, si chiama Ghiandalf ed è mioooooo".