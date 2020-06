Arezzo, spunta dal pc di Staderini lettera anonima per denunciare Macrì: "Gestione guascona di Estra"

Luca Serafini 25 giugno 2020 a

“In Estra c'è una gestione guascona. Ti dico cosa succede... Prendi di corsa un appuntamento con il pm Rossi e parlaci.” Il computer di Sergio Staderini è una miniera di sorprese: la Digos ci ha trovato anche una “bomba” che l'ex amministratore di Coingas ormai in rotta di collisione col “sistema”, pare avesse approntato per inguaiare il presidente di Estra, Francesco Macrì. Per dire del clima di veleni e coltellate. E' una bozza di lettera da recapitare, probabilmente in forma anonima, a Paolo Lepri, esponente del Movimento 5 Stelle, combattivo in consiglio comunale sul tema Estra. Lui però quella missiva non l'ha mai ricevuta. Il testo, ritenuto di rilievo, è riportato nelle informative degli inquirenti al pm Andrea Claudiani in mezzo alle oltre seimila pagine dell'inchiesta su Coingas (mezzo milione di consulenze “facili” al commercialista Cocci e all'avvocato Olivetti Rason), su Multiservizi (“corruzione Bardelli-Amendola” per la designazione di quest'ultimo a presidente in cambio di aiuti economici) ed Estra (la nomina “illegittima” di Macrì alla guida della multiutility del gas e dell'energia). Tredici gli indagati di cui il più eccellente è il sindaco Ghinelli coinvolto in tutti e tre i filoni per favoreggiamento e abuso d'ufficio. Indagati pure Macrì, per la sua nomina, e lo stesso Staderini. Che nel file del pcelenca una serie di situazioni che dimostrerebbero, a suo dire, la “gestione guascona di una delle società più importanti toscane e nazionali quale è Estra”. E' una critica alzo zero verso Macrì del quale dice: “È stato messo a tavola” con una serie di incarichi. Addomesticato dal Pd dopo una prima fase nella quale suo obiettivo era il riallineamento di forze tra Arezzo, Siena e Prato, soci nella spa, che prima la facevano da padroni sugli aretini. La lettera narra di operazioni per milioni non andate a buon fine, errori pagati a caro prezzo, il danno della mancata quotazione in Borsa, collaborazioni in conflitto di interesse, assunzioni, presunti favori ad amici ed eventi come la Mille Miglia definita la “sagra dello spreco”. Una serie di spunti da mettere a disposizione di Lepri, spronandolo ad avere le palle “da grillino vero” per denunciare alla magistratura. Roba, si legge nella lettera, “da manette”. Di Macrì viene fatta anche una “radiografia” degli incarichi acquisiti, tra i quali quello in Utilitalia a Roma dove l'assessore Alberto Merelli, commercialista, sarebbe poi entrato nel collegio sindacale. “No, non ho mai ricevuto quella lettera”, dice al Corriere Paolo Lepri. “Forse era indirizzata a me perché ho sempre combattuto certe operazioni in Estra e fui contrario anche alla indicazione del consigliere comunale Francesco Macrì a membro del cda e quindi a presidente”. Aspetto, questo, sul quale poggia l'accusa di abuso d'ufficio contestata dalla procura a Macrì, Merelli, Staderini e al sindaco Ghinelli. Un incarico prestigioso e con compenso fino a 120 mila euro annui assegnato, dice il pm, nonostante il decreto legislativo lo impedisse. Materia controversa.

C'è una montagna di roba nel pc di Staderini. Anche un promemoria del suo impegno in Coingas nel quale rivendica il “lavoro strepitoso” svolto per dare autonoma alla vecchia spa del gas. Ma, lamenta Staderini “sono stato lasciato solo e con Estra contro”. Staderini, si coglie da intercettazioni e scritti, si sentiva circondato. Così registrava tutto. Lo faceva con una applicazione nel cellulare. Per le telefonate e per gli incontri de visu. Aveva anche una telecamera in ufficio per registrare i colloqui. Un vaso di pandora aperto dalla Digos con le perquisizioni di luglio sulle consulenze Coingas. Audio che hanno generato i filoni bollenti Multiservizi ed Estra, sempre con il sindaco coinvolto.