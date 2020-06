Arezzo, droga nascosta tra le pietre del muro: blitz con i cani, cinque nei guai a Castiglion Fiorentino

26 giugno 2020 a

Droga nascosta tra le pietre del muro scoperta dai cani dei carabinieri. Operazione dell'Arma a Castiglion Fiorentino sfociata nella segnalazione di cinque persone per possesso di sostanza stupefacente. Si tratta di rumeni e tre nigeriani. L'attività è stata svolta dai Carabinieri della Compagnia di Cortona, coadiuvati dalla sezione cinofila del nucleo cinofili Carabinieri di Firenze e dai militari della stazione di Castiglion Fiorentino.

Complessivamente sono state creati 24 persone e sono stati sequestrati circa 10 grammi tra eroina, cocaina, hashish e marijuana. In alcuni casi, i fermati hanno maldestramente cercato di occultare la sostanza stupefacenteche in aggiunta, in un caso, uno dei controllori tenterà di metterlo nei pantaloni all'atto di scendere dal proprio veicolo la resa maldestramente scivolare in terra, quindi l'involucro è stato subito recuperato dai militari. In altri casi collegati del cane l'antidroga è stato provvidenziale nel consentire di individuare la sostanza occultata tra le pietre di un muro esterno dell'abitazione o nel mobiletto di un sottoscala.