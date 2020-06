Arezzo, mini caserma dei vigili urbani in un ex negozio di piazza Guido Monaco

26 giugno 2020 a

I vigili urbani avranno presto la loro mini caserma in piazza Guido Monaco. Dove? Nei locali che, fino a qualche tempo fa, ospitavano un negozio, un mini market. Oggi la saracinesca al civico 8b è abbassata: resta l’insegna, tra pubblicità di ricariche telefoniche e money transfer, ma a breve è destinata a sparire. Entro la fine di luglio il presidio della Municipale aprirà i battenti, come assicura l’assessore comunale alla sicurezza Barbara Magi. A dare una decisa accelerazione al progetto del Comune di Arezzo di poter contare su una struttura fissa per i vigili urbani in piazza Guido Monaco, ci hanno pensato da una parte l’emergenza Covid - e la necessità di rafforzare presenze e controlli in centro - e dall’altra il ripetersi di episodi che hanno bisogno di una risposta forte in termini di sicurezza. E così dopo che il primo bando non aveva dato gli esiti sperati - si era concluso senza aggiudicazione- la giunta Ghinelli ha dato il via libera alla stipula di un contratto di affitto con il proprietario del fondo, l’unico ad aver dato la propria disponibilità al Comune rispondendo a quel primo avviso pubblico. Palazzo Cavallo pagherà 700 euro al mese fino al 31 dicembre, poi il contratto verrà rinnovato per altri sei anni.