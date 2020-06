Arezzo, donna grave caduta da bicicletta a Pieve al Toppo

26 giugno 2020 a

a

a

Una donna di 78 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Pieve al Toppo nel comune di Civitella in Val di Chiana.

La signora viaggiava in sella ad una bicicletta ed è finita a terra per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto con una pattuglia ed hanno svolto tutti i rilievi del caso.

E' successo questa mattina, venerdì 26 giugno. La donna è stata rianimata dagli operatori del 118. Sul posto si è portato anche l'elisoccorso Pegaso della Regione Toscana per trasferire la donna in un centro specializzato.