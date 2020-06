Arezzo, accoltellamento negli uffici del comune: ferito dipendente

29 giugno 2020 a

Coltellate all'Ufficio manutenzione del Comune di Arezzo in via Tagliamento. Un dipendente comunale è rimasto ferito. E' un uomo di 47 anni. E' stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale San Donato. Il fatto di sangue è avvenuto questa mattina, lunedì 29 giugno. Non sono ancora chiare le ragioni all'origine dell'aggressione. Sul posto la Polizia Municipale di Arezzo. Forse l'autore del gesto è un collega del ferito. Il 47enne raggiunto dalla coltellata non sarebbe in pericolo di vita, anche se è stato trasportato in codice rosso. Le condizioni vengono definite stabili.

IN AGGIORNAMENTO