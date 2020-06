Arezzo, geometra accoltellato negli uffici del Comune: il collega si è consegnato

29 giugno 2020 a

Geometra del Comune accoltellato negli uffici della manutenzione, ad Arezzo, si è consegnato ai carabinieri l'aggressore: un operaio di 59 anni. Fatto di sangue ad Arezzo questa mattina, lunedì 29 giugno, alle 10.30. E' successo in via Tagliamento. Il geometra, M.M, 47 anni, è stato ferito con un'arma da taglio, tra collo e torace, in maniera fortunatamente tale da non compromettere organi vitali. Tra sportato in ambulanza in codice rosso, è seguito dai sanitari del San Donato. L'autore del gesto si è allontanato, poi si è presentato alla caserma dei carabinieri dove ora si trova, a disposizione del pm Roberto Rossi. Sarà accusato di tentato omicidio. L'operaio, Giovanni Polucci, pare fosse in ferie ma si era recato negli uffici per il controllo dei documenti. Avrebbe precedenti specifici. La dinamica dell' l'episodio è al vaglio degli inquirenti. Titolarità del caso per la squadra mobile. Primo intervento della Polizia Municipale e del 118.