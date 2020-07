Arezzo, investito in centro a Castiglion Fiorentino: grave uomo di 61 anni

01 luglio 2020 a

a

a

Pedone investito a Castiglion Fiorentino. E' successo questa mattina, mercoledì 1 luglio in centro. Un uomo di 61 anni è rimasto seriamente ferito dopo l'urto di un'auto in transito. Luogo dell'incidente stradale è l'intersezione tra via Bartolomeo della Gatta e piazzale Garibaldi, nei pressi del Parco del Pallaio. Il pedone ha riportato un trauma cranico ed è stato disposto il trasferimento alle Scotte di Siena da parte dei soccorritori del 118. Codice rosso. La Polizia municipale di Castiglion Fiorentino è intervenuta con una pattuglia per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica dell'investimento.