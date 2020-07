Meteo: temperature in salita sino a domani, poi weekend con il maltempo anche in provincia di Arezzo

01 luglio 2020 a

La temperatura continuerà a salire nelle prossime ore (giovedì sono previsti 34 gradi nell'Aretino), ma da venerdì le cose cambieranno: temperatura in diminuzione, rovesci e in montagna anche grandine a causa di un vortice ciclonico in arrivo dal Nord Europa e che rovinerà il weekend di molti italiani. Il maltempo arriverà anche in provincia di Arezzo.

Il sito IlMeteo.it comunica che fino a giovedì il sole sarà prevalente al Centro-Sud e su gran parte dei settori del Nord poi il tempo subirà un repentino peggioramento dalla serata di giovedì e nelle prime ore di venerdì complice l'aria fresca in discesa dal Nord Europa che favorirà la formazione di un vortice ciclonico che tra venerdì e domenica attraverserà l’Italia da Nord a Sud, Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio. Durante la giornata di dopodomani sono previsti rovesci in provincia di Arezzo. Sin dalle prime ore di venerdì il maltempo - rovesci temporaleschi sino a grandinate - che insisterà per tutta la giornata si porterà anche su Marche e Umbria. Le temperature subiranno un repentino calo tra venerdì e sabato quando la colonnina di mercurio dovrebbe scendere di 4 o 5 gradi. Nel corso della domenica l’alta pressione risalirà verso Nord riportando un bel sole e un clima di nuovo estivo,