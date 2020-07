Arezzo, ladri fanno saltare postamat alle Poste di Foiano e scappano con i soldi

02 luglio 2020 a

Ladri in azione a Foiano della Chiana: hanno fatto saltare il postamat dell'Ufficio Postale e sono scappati con i soldi. E' successo verso la mezzanotte nel centro della Valdichiana, in piazza Martiri della Libertà. I malviventi hanno utilizzato la solita tecnica del gas introdotto nello sportello bancomat, per poi innescare l'esplosione. Rapidissimi, hanno messo le mani sulle banconote che erano all'interno e che, pare, non si sono macchiate con l'inchiostro del dispositivo anti furto. Ancora da stimare l'entità del bottino, che potrebbe essere considerevole. In corso, oggi, giovedì 2 luglio 2020, i conteggi degli ispettori di Poste Italiane. Sul posto subito dopo il furto, i carabinieri della Compagnia di Cortona che indagano insieme a quelli della stazione di Foiano, Al vaglio le telecamere della zona. Sarebbe stata vista allontanarsi un'auto station wagon in direzione della Superstrada. Analoghi furti con l'esplosione dei postamat si sono verificati nei mesi scorsi a Rigutino e Pratantico in provincia di Arezzo,.