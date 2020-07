Arezzo, il corridore Fabianelli completa la staffetta per Zanardi. "Quella collanina mi unisce a lui per sempre"

Luca Serafini 02 luglio 2020 a

Cento chilometri con la pelle d’oca. Enrico Fabianelli li ha pedalati insieme agli altri paraciclisti di Obiettivo 3, gli atleti di Alex Zanardi, il guerriero della handbike. Da Porto Cesareo a Santa Cesarea Terme, poi avanti fino a Santa Maria di Leuca. Strada macinata per onorare un impegno: arrivare in fondo. Coprire l’ultimo tratto della staffetta attraverso l’Italia ideata da Alex. Lo strappo finale che lui avrebbe dovuto compiere insieme al presidente dell’associazione Pierino Dainese. “Eravamo tutti emozionati, con gli occhi lucidi e il pensiero rivolto a Zanardi”, dice Enrico Fabianelli, corridore di Castiglion Fiorentino che il 19 giugno era protagonista con Alex della frazione interrotta a Pienza con il terribile incidente: la handbike sfuggita al controllo del campione e finita contro un camion. La moglie e il figlio di Alex hanno voluto che la staffetta proseguisse. “A fianco di Dainese c’eravamo tutti noi, con handbike e bici, come gesto simbolico per rappresentare Alex che è impegnato nella sfida più difficile all’ospedale di Siena”, prosegue Fabianelli. “Il messaggio che volevamo dare con la staffetta Obiettivo Tricolore era quello della ‘ripartenza’ per il Paese dopo la pandemia, e per ognuno che si trovi alle prese con un problema che può sembrare insormontabile”, riprende il corridore castiglionese. “Dopo quello che è successo il messaggio della ‘ripartenza’ è ancora più valido di prima. Quindi ci tenevamo tantissimo a completare il giro iniziato a Luino, partecipando al segmento conclusivo tutti quanti”. La squadra di Obiettivo 3 non ha lasciato il suo capitano. Che, se avesse potuto esprimersi, avrebbe voluto proprio questo: proseguire la staffetta. E la moglie di Alex, Daniela, appena ha visto scorrere sul telefonino le immagini dell’arrivo degli atleti, ha detto: “È stato bellissimo. Oggi Alex sono questi ragazzi. E non solo oggi, ne hanno tutti un bel pezzo dentro”. Brividi, laggiù nel tacco d’Italia. Dal gruppo, di paratleti ne emergeranno tre per le paralimpiadi del 2021. Enrico, corridore di grandi qualità, per ora non può ambire ai Giochi olimpici. “La mia malattia, la sclerosi multipla, non è riconosciuta, forse lo sarà più avanti” spiega Fabianelli, carrozziere, da alcuni anni alle prese con il problema che riesce a tenere a bada con potenti cure. “Ci convivo, faccio controlli periodici, seguo una forte cura. Il periodo estivo, con il caldo, è quello in cui l’organismo ha più difficoltà. Ma grazie alle terapie e all’impegno, riesco a tenermi allenato per la disciplina che pratico. A fine anno dovrebbero ricominciare le gare di mountain bike e non vedo l’ora”. Il pensiero di Enrico Fabianelli torna spesso a quella giornata del 19 giugno: la tappa iniziata a Firenze. Splendida, con il passaggio festoso a Castiglion Fiorentino. Poi di nuovo in viaggio. Il Senese. Alex un po’ più avanti, Fabianelli con il testimone da consegnare a Castelnuovo Abate. Lo schianto. “Nei primi giorni non riuscivo a dormire: avevo la scena dell’incidente davanti agli occhi. Siamo passati alla disperazione, dopo una giornata straordinaria in mezzo alla folla sul tracciato e nel mio paese. Le parole di Alex, il suo esempio, il suo incoraggiamento”. Ora Enrico spera, come tutti. C’è un oggetto tra le mani di Fabianelli che ha un significato speciale: una collanina. “Ne abbiamo una io e una Alex uguali”, spiega. “Durante la sosta a Brolio, la gente ce ne ha fatto dono. Raffigura un cuore tricolore. Zanardi la ricevette con gioia, entusiasta. La sua chissà dov’è finita. La mia la custodisco gelosamente. Mi unisce ad Alex per sempre”.