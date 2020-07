Arezzo, a 90 anni va a funghi e si perde nel bosco: salvato da fischietto, cellulare ed elicottero

02 luglio 2020 a

A 90 anni si perde nel bosco ma riesce a salvarsi grazie al cellulare, al fischietto e al lavoro di 118 e Soccorso Alpino. E' successo oggi, giovedì 2 luglio 2020, in Casentino nei boschi intorno a Castel San Niccolò. L'anziano era andato a cercare funghi. Proveniente da Scandicci, da solo, si è smarrito e ha pensato di chiamare l'istituto di vigilanza della sua città. Da qui è scattato l'allarme al 118 aretino. In considerazione della zona impervia, sono dovuti intervenire sia l'elisoccorso che il soccorso alpino. L'elicottero è atterrato in prossimità della zona individuata con la geolocalizzazione. Da qui le ricerche sono continuate a piedi. Alla fine il cercatore di funghi è stato trovato anche grazie al fischietto che aveva con sé e che stava usando per indirizzare i soccorritori. Le sue condizioni di salute sono apparse buone: solo una leggera disidratazione. Tanto che una volta riaccompagnato alla sua auto, ha deciso di tornare da solo a casa. L'allarme era scattato verso le 11 e alle 12.50 l'anziano cercatore di funghi era già in viaggio verso la sua abitazione.