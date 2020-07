Arezzo, uomo cade nella scarpata e resta intrappolato tra i rovi: salvato dai vigili del fuoco ad Anghiari

04 luglio 2020 a

Un uomo intento ad effettuare lavori di potatura è precipitato in una scarpata rimanendo intrappolato tra i rovi. E' successo ad Anghiari questa mattina. sabato 4 luglio, e per soccorrerlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L'infortunato, un uomo del posto di mezza età, non riusciva a risollevarsi e neanche i familiari accorsi in suo aiuto potevano tirarlo fuori per la particolare situazione in cui si trovava. Il personale specializzato Saf (soccorso alpino fluviale) dei Vigili del fuoco, intervenuto con l'elicottero, e una squadra da terra, hanno risolto l'emergenza e il malcapitato è stato successivamente trasportato all'ospedale di Sansepolcro per ricevere le cure. Sarebbe in buone condizioni. Il fatto si è verificato a pochi chilometri da Anghiari lungo la via del Carmine.