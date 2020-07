Arezzo, striscione dei tifosi davanti alla casa perugina del presidente La Cava

05 luglio 2020 a

Uno striscione firmato dai gruppi della Curva Sud è apparso davanti alla casa di Giorgio La Cava, a Perugia. Nello striscione si legge “La vita è fatta di scelte, ogni scelta è un'azione, ogni azione genera una reazione. Far fallire l'Arezzo, Salvare l’Arezzo". Il presidente La Cava lo ha visto intorno alle 17 di domenica 5 luglio. Giorgio La Cava, insieme ad Ermanno Pieroni, ha salvato l'Arezzo nella stagione 2017-2018, l'anno della "battaglia totale". In questi giorni il presidente è in trattativa per cedere la società all'immobiliarista di Roma Andrea Stanzione.