Arezzo, è morto l'ex calciatore Giuseppe Rizza. Aveva 33 anni

Giuseppe Rizza non ce l'ha fatta. L'ex calciatore dell'Arezzo è morto a 33 anni. Era stato ricoverato il 5 giugno scorso per un'improvvisa emorragia cerebrale all'ospedale Cannizzaro di Catania. Rizza era arrivato ad Arezzo nell'ultima stagione di presidenza di Piero Mancini (2009-2010). Era stato portato dal direttore Ceravolo che lo aveva preso dal Livorno insieme al portiere Mazzoni. Con la maglia amaranto aveva disputato 21 partite. Cresciuto nel vivaio della Juventus con la quale vinse la Supercoppa Primavera, Rizza aveva poi vestito le maglie di Juve Stabia e Livorno. Il ricordo del Museo Amaranto: "Tutto il Museo Amaranto , unitamente ai tifosi aretini , si unisce alla famiglia per la scomparsa di Giuseppe Rizza. Di Giuseppe avevamo scritto alcune settimane fa quando fu colpito da una emorragia cerebrale. Rizza aveva giocato ad Arezzo, nella stagione 2009-10 agli ordini di Semplici e Galderisi. Ventuno sono le presenze con la maglia amaranto.Bravo in campo quanto fuori. Trentatre anni sono veramente pochi..Una preghiera ed un bacione per te Giuseppe e lassù gioca con il Mingo".