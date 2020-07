Arezzo, Ghinelli: "Se vinciamo io e Susanna Ceccardi prendo la sbronza"

Alessandro Bindi 08 luglio 2020 a

“Se vinco io e vince Susanna, mi sbronzo”. Ecco il “fioretto” del sindaco Alessandro Ghinelli che durante la conferenza stampa si è lasciato sfuggire scherzosamente la battuta con Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza della Regione Toscana: “Vorrei veramente riuscire il 20 settembre ad abbracciarci insieme da qualche parte e sbronzarci perché se vinciamo prometto che mi sbronzo”. Per il sindaco Alessandro Ghinelli, la presenza di Salvini in città è un portafortuna elettorale. “Salvini” ha ricordato Ghinelli “è venuto due volte: una volta insieme a me davanti a Banca Etruria e una volta facemmo un comizio in piazza Risorgimento. Mi portò fortuna ma in realtà questa città fece il suo dovere. Gli aretini capirono quello che doveva essere fatto”. Per Ghinelli la sfida ormai vicina è importante ma non risparmia critiche per la mancanza ancora di una data certa per le elezioni. “Ancora non sappiamo quando andremo a votare. Il 20 e il 21, ma non c'è l'ufficialità. Abbiamo governanti irresponsabili”. Di sicuro rispetto a cinque anni fa Ghinelli dovrà dare conto agli elettori. “Abbiamo fatto tanto. Sono stati cinque anni di cambiamento. Tra le tante dico quello che ha fatto Tiziana Nisini che ha capovolto le liste delle case popolari assegnandole agli aretini. Abbiamo dimostrato di avere una forza di governo matura. La città è rinata”. La sfida di Ghinelli entra nel vivo. I prossimi saranno mesi di campagna elettorale mentre stanno prendendo forma le liste. La città ha già espresso diversi candidati a sindaco. Ce ne sono già sette: in corsa, per la poltrona di primo cittadino, c'è Luciano Ralli per il Pd; poi Marco Donati che ha scelto di scendere in lizza staccandosi dai partiti con “Scelgo Arezzo”. A sorpresa è spuntato l'agente della Polizia Municipale, Fabio Butali con “Prima Arezzo” aggiungendosi a Michele Menchetti per i 5 Stelle, Daniele Farsetti per “Patto civico” e Alessandro Facchinetti per il partito Comunista. Ghinelli adesso riparte con la “benedizione” di Matteo Salvini che ha voluto fermarsi ad Arezzo per il convivio al “Casale” di Pieve a Quarto. Per la senatrice Tiziana Nisini è stata “una giornata importante: la tappa in città di Matteo Salvini è servita per dare il sostegno ad Alessandro Ghinelli a sindaco e a Susanna Ceccardi a presidente della Regione. I cinque anni di mandato amministrativo di Ghinelli sono stati anni di vero cambiamento, fondamentali”