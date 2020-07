Arezzo, incendio nella notte: in fiamme due container accanto all'Obi

08 luglio 2020 a

Incendio nella notte ad Arezzo. In fiamme due container accanto all'Obi in via Amendola alla immediata periferia della città. Cause da accertare, possibile origine dolosa. In corso gli accertamenti. Il bagliore del rogo nella notte è stato notato da molti cittadini. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco della centrale di Arezzo, che sono intervenuti con tre mezzi e sette uomini. Dentro ai due grossi contenitori posizionati all'esterno dell'Obi c'erano materiali di scarto che sono stati facile esca per il fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta. In supporto alla squadra intervenuta nel piazzale del centro commerciale, è intervenuta anche l'autobotte.