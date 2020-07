Arezzo, persona caduta in acqua: ricerche con sommozzatori ed elicottero a Loro Ciuffenna

08 luglio 2020 a

Persona caduta in acqua, ricerche con sommozzatori ed elicottero a Loro Ciuffenna. Si cerca un uomo che stando alle prime notizie sarebbe precipitato dal ponte del paese nel sottostante Ciuffenna. Un volo di una ventina di metri nel torrente. L'allarme è scattato questa mattina, mercoledì 8 luglio, e nell'operazione sono impegnati i vigili del fuoco di Arezzo e i carabinieri forestali. In volo sopra la zona del dramma l'elicottero dei forestali e dei pompieri. Impegnati i sub e squadre da terra. Ancora non chiaro l'episodio. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario: la persona finita nel Ciuffenna avrebbe utilizzato dei pancali di legno per salire sulla spalletta del ponte, piuttosto alta, per poterla così scavalcare.