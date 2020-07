Arezzo, recuperato cadavere di un uomo nel Ciuffenna a Loro: si tratta di suicidio

08 luglio 2020 a

Recuperato dai vigili del fuoco il corpo di un uomo nelle acque del Ciuffenna. Si sono concluse le ricerche iniziate questa mattina, mercoledì 8 luglio, a Loro Ciuffenna. I sommozzatori, l'elicottero e la squadra da terra dei vigili di Arezzo hanno lavorato insieme alle altre forze dell'ordine fin quando il cadavere è stato ritrovato verso le 16 nel torrente. Si tratta di un anziano valdarnese. Secondo la procura si tratta di suicidio. Ci sono infatti testimoni che hanno visto l'uomo scavalcare la ringhiera del ponte servendosi di alcuni bancali di legno. Poi il tragico volo per una ventina di metri. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, ma nulla era possibile per salvare l'autore del disperato gesto.