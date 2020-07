Arezzo, il maestro Lorenzo Donati: "Quel diploma ricevuto da Morricone e capii che la musica era la mia vita"

Federica Guerri 09 luglio 2020 a

a

a

Musicista, compositore, fondatore in città dell'Insieme Vocale Vox Cordis e vincitore di numerosi premi, aveva poco più di vent'anni quando d'estate all'Accademia Chigiana di Siena (dove tra l'altro oggi insegna) ebbe la fortuna e l'onore di conoscere Ennio Morricone, scomparso lunedì all'età di 91 anni.

Stiamo parlando del Maestro aretino Lorenzo Donati che proprio al grande compositore deve l'avvio della sua carriera professionale. “Avevo 21 anni e d'estate frequentai all'Accademia Chigiana di Siena un corso di musica per film tenuto dal Maestro Morricone – ricorda Donati – alla fine di ogni corso veniva indetto un concorso per gli allievi che avevano partecipato. Arrivarono tra le mani di Morricone una settantina di partiture e lui le guardò tutte segnalando me e un'altra persona assegnandoci un diploma di merito. E' stato il primo momento in cui ho capito che quello che facevo come compositore avrebbe potuto avere un valore, ricevere un riconoscimento da lui per qualcosa che avevo scritto mi dette entusiasmo ed energia per costruire il mio futuro professionale e forza per superare i momenti meno belli”.

Un privilegio poter frequentare i suoi corsi. “Parlare con lui giornalmente – commenta - lavorare con lui, vedere i suoi film, capire come erano nate certe intuizioni è stato straordinario. Dopo quell'esperienza all'Accademia Chigiana frequentai sempre con lui un seminario di approfondimento sul rapporto tra musica e immagine alla Scuola di Fiesole, eravamo in cinque, una dimensione eccezionale”. Tanti gli aneddoti legati a Morricone rimasti impressi nella mente di Donati. “Ricordo che ogni giorno ci faceva fare un lavoro di commento ad un film che aveva musicato e io terminavo sempre i miei commenti con una domanda che ponevo a lui – racconta – uno degli ultimi giorni di corso si rivolse a me, lui che era sempre molto schivo, facendo praticamente un riassunto di tutte le domande che gli avevo posto e dicendomi: ‘Oggi faccio io una domanda a lei' interrogandomi sul senso del mio scrivere musica. Si era segnato tutto mentalmente”.

Magistrale anche l'incontro con Giuseppe Tornatore: “Eravamo a Siena – ricorda – stare in una stanza in quindici con Morricone e Tornatore potergli parlare e fare domande sul loro lavoro conversando ad un livello paritario nonostante Tornatore avesse già vinto l'Oscar per Nuovo Cinema Paradiso è stato un momento formativo straordinario”. Così come straordinario è il suo ricordo del grande Maestro. “Umile, introverso – ne traccia i tratti - parlava con orgoglio delle figure celebratissime con cui aveva avuto modo di lavorare. Si è sempre ritenuto un musicista, mai una star. Persona attenta, presente, grande ascoltatore, per tutta la sua vita ha lavorato affinché alla musica venisse riconosciuta la sua importanza. Spesso le sue musiche avevano reso molto più interessante un film che di base non aveva grandi idee e questo era il suo orgoglio: fare in modo che la musica diventasse la realtà che dava significato all'immagine, un'immagine che non avrebbe avuto lo stesso impatto senza quel suono”.

Per questo ha sempre lavorato con registi che riconoscessero il valore della musica e mai con chi da lui voleva solo sottofondi.

“La musica non è uno sfondo – spiega Donati – è sempre stato questo il suo pensiero e la più grande eredità che ci lascia. Prima di lui la musica nei film era un valore B. Con lui invece i film si ricordano per le loro colonne sonore. Ci sono alcuni film di Sergio Leone in cui le scene prendono colore e pathos grazie alle musiche di Morricone. Amava lavorare con lui perché voleva che prima fosse scritta la musica e poi su quelle note venissero girate le scene. Ha rinunciato a lavori importanti da chi voleva solo il suo nome e non la sua musica relegata al ruolo di sottofondo”.