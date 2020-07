Arezzo, tutti a guardare la cometa Neowise: sorge alle 3 fino alla fine di luglio

09 luglio 2020 a

Tutti a guardare la cometa Neowise, che in questi giorni brilla nel cielo catturando l'attenzione di appassionati astrofili e non. E in queste notti sono stati in molti a fotografarla, come l'astrofilo Stefano Boccioli che è riuscito a immortalarla alle 4 proprio sopra ad Arezzo e che ci ha fornito liberamente la foto per poterla pubblicare. “Si vede ad occhio nudo, anche se certamente un binocolo aiuta - spiega Lorenzo Sestini, presidente del Gruppo astrofili di Arezzo -. Sorge alle 3 ed è visibile con la sua luminosità fino all'alba. Basta guardare verso nord est e la si vede con molta facilità. C'è ancora tempo fino a fine luglio per ammirare questo straordinario spettacolo. Molti dei nostri soci in questi giorni stanno facendo alzatacce per vederla e fotografarla. L'ultima volta che c'è stato il passaggio di una cometa risale al 1997”.