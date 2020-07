Arezzo, sottopasso della stazione ancora chiuso. Scatta raccolta fime

Francesca Muzzi 11 luglio 2020 a

a

a

Il sottopassaggio della stazione, quello che sbuca a Campo di Marte, è ancora chiuso e i pendolari, ma anche semplici cittadini non ne possono più, tanto che hanno deciso di fare una raccolta firme. La situazione è in questo modo dal periodo del lockdown. Le uscite che consentivano di raggiungere i parcheggi posti a Campo di Marte e la zona di Saione, vennero chiuse, per controllare meglio il traffico ferroviario e per evitare che qualcuno potesse sfuggire ai controlli. Ma una volta riaperte le Regioni, i pendolari pensavano che venisse riaperto anche il sottopassaggio della stazione. Invece niente. Città divisa in due e tanti, tantissimi disagi per i pendolari e anche per chi ha i parcheggi nella zona Saione che da quando la gente è tornata al lavoro, hanno perso tanti guadagni. E così Andrea Petrucci, un infermerie che prende il treno tutte le mattine, prima ha scritto alla Questura, poi ha formato un gruppo facebook dal titolo “Chiusura Sottopasso Stazione di Arezzo” e infine ha iniziato una raccolta firme. “Buongiorno, mi chiamo Andrea Petrucci e sono un infermiere - scrive alla Questura - e uno dei tanti sanitari che lavora all’ospedale di Arezzo e che usufruivano del treno per andare al lavoro. Dalle informazioni ricevute dai poliziotti addetti ai controlli della stazione la chiusura è stata ordinata dal Questore di Arezzo; permettetemi di poter essere anche d’accordo con le motivazioni che però non tengono minimamente in considerazione i lavoratori che operano all’ospedale e gli altri che lavorano dal lato sud della stazione. Il disagio della situazione Covid è comune ma la beffa del lavoratore è bizzarra. Parlo di chi come me e molti altri spendeva una cifra X per l’abbonamento del treno e adesso è costretto a usare la propria auto spendendo più del doppio. Credo che il Questore non abbia minimamente preso in considerazione questo importante lato della questione”. Alla lettera però non è seguito altro, nel senso che il sottopasso continua ad essere chiuso. Nel gruppo facebook tante le lamentele dei pendolari, soprattutto quelli che vengono da fuori e che sono costretti a lasciare l’auto di fronte alla stazione, con il risultato di un maggiore dispendio economico. “Pensiamo che oguno di noi abbia il diritto di servirsi del sottopassaggio e soprattutto di usare i mezzi”, dice ancora Andrea che nel frattempo ha avviato anche una raccolta di firme che poi sarà inviata al sindaco Ghinelli, alla Prefettura e alla Questura. “Vogliamo tornare ad usufruire del sottopassaggio”. Nei mesi scorsi proprio il Corriere di Arezzo aveva portato alla luce la questione. Tra l’altro nelle due uscite verso Campo di Marte, c’è una grande incuria e degrado. Sporcizia e rifiuti lungo le scale che portano dentro la stazione. “Qua non si tiene minimamente conto dei diritti dei lavoratori e dei liberi cittadini che possono transitare da una parte all’altra della città”, dicono i pendolari. E anche dei parcheggiatori che se continuano ad essere tagliati fuori, dovranno abbassare la saracinesca.