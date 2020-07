Moto contro auto, muore centauro di 61 anni sulla provinciale Valdarno Casentinese

11 luglio 2020 a

Moto contro auto, muore un 61enne di Ancona. Un incidente mortale si è verificato verso le ore 11,30 di sabato 11 luglio lungo la strada provinciale Valdarno Casentinese presso la bretella di Terranova Bracciolini, l'incidente (moto contro auto) ha coinvolto una persona un uomo di 61 anni proveniente da Ancona e facente parte di un gruppo di motociclisti. Sul posto auto medica, ambulanza (misericordia Montevarchi) Eliambulanza Pegaso 1,VVF e Forze dell'Ordine, All'arrivo dei mezzi di soccorso, il 61enne con grave trauma toracico, era già in arresto cardiocircolatorio e nonostante gli sforzi dei sanitari questi ultimi dopo un'ora di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso.