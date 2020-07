Arezzo, acqua schiumosa e chiazze nere nel torrente Chianicella

Francesca Muzzi 12 luglio 2020 a

A Ceciliano non ne possono più. Chi abita nei pressi del torrente Chianicella vive tra zanzare e una puzza che, soprattutto d’estate, obbliga a serrare le finestre. “Le acque sono nere, c’è la schiuma e a volte prendono anche un colore verde”, dice un abitante che ha la casa proprio sopra il corso d’acqua. Nel febbraio scorso anche Mery Cornacchini, consigliera di maggioranza, ma in questo caso tra i residenti di Ceciliano, aveva fatto una segnalazione al Consorzio di Bonifica che ha in essere il Chianicella. “Avevo chiesto il controllo e la verifica con prelievo dei campioni al fine di analizzare le sostanze che vengono scaricate”, dice la Cornacchini. A quasi cinque mesi di distanza, con il fermo del lockdown, la situazione è sempre la stessa. “Quest’anno è peggiorata - dicono a Ceciliano - c’è una forte puzza e le zanzare si sono moltiplicate”. Ma da dove vengono gli scarichi? I cittadini ipotizziano: “In quel torrente arriva di tutto. Acque chiare, nere, scarichi industriali delle aziende che abbiamo. Possibile che nessuno può fare niente?”. Il Consorzio di Bonifica, che già aveva segnalato il problema alle autorità competenti, tramite il direttore generale Francesco Lisi e la responsabile del settore manutenzioni e difesa del suolo del Consorzio, Serena Ciofini che sono rimasti senza parole di fronte alle immagini e alla presenza massiccia di schiuma e chiazze scure nel torrente, rispondono: “Il Consorzio 2 Alto Valdarno ha il compito di sottoporre a manutenzione ordinaria i corsi d'acqua inseriti nel reticolo di gestione, ovvero nella parte di reticolo ad esso affidato dalla Regione Toscana. Sul Chianicella infatti vengono svolte regolarmente le operazioni di sfalcio dell'erba e taglio selettivo della vegetazione finalizzate al controllo dello stato delle opere e alla rimozione di eventuali ostacoli che potrebbero limitare il deflusso delle acque aumentando così il rischio idraulico. Tale attività si concentra prevalentemente nella stagione estiva ed autunnale, a partire dal mese di luglio, nel pieno rispetto delle norme che tutelano la fauna nidificante nel periodo più delicato della riproduzione e viene pianificata nel piano delle attività predisposto annualmente dall'ente. Queste in estrema sintesi sono le competenze che la legge regionale assegna al Consorzio di Bonifica”. “Dalle verifiche effettuate dai tecnici - continua il consorzio -, sul corso d'acqua indicato non sussistono, al momento, problematiche di carattere idraulico e anche la limitata presenza di residui vegetali non rappresenta elemento di pericolo. Il problema che lasciano intuire le fotografie è di ben altra natura e come tale deve essere segnalato all'autorità competente, cosa che anche l'ente ha provveduto e farà di nuovo, a garanzia della migliore tutela possibile dei corsi d'acqua”. “In questi mesi - spiegano ancora da Ceciliano - abbiamo scritto all’Arpat, ai vigili urbani. Abbiamo mandato mail al Comune di Arezzo, all’ufficio ambiente, ma nessuno ci ha risposto. A volte l’acqua tende anche ad assumere un colore verde e noi ci chiediamo se alla fine non ci farà male respirare tutta questa roba”. Il comandante dei vigili urbani, Aldo Poponcini, spiega che “il problema idrico a Ceciliano è sempre stato tra i più discussi. Ricordo riunioni e quanto altro. So che tutta l’area era tenuta sotto controllo proprio per gli scarichi delle acque”. Ma il problema continua a sussistere, dopo anni di segnalazioni e quanto altro. “Ci sono dei giorni che il torrente diventa completamente nero”, proseguono ancora i cittadini che non sanno più a che Santo votarsi. Il Consorzio di Bonifica invita a continuare le segnalazioni. “E’ quello che stiamo facendo, ma la situazione invece che migliorare continua a peggiorare. Non vogliamo che ne vada della nostra salute”.