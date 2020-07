Candidatura con la Lega alle regionali, Gamurrini se la dovrà davvero sudare

Francesco Storace 12 luglio 2020 a





Vuoi vedere che al vicesindaco Gamurrini qualcuno sta tirando la grande sola? Ad Arezzo circolano voci sul destino del numero due del sindaco Ghinelli ormai precipitato nel gradimento del primo cittadino.

Da giorni se ne dicono di tutti i colori e ormai sono al redde rationem. E’ così sicura la candidatura di Gamurrini alle regionali con la Lega? Le domande sul tema ci sono, perché ci si chiede se davvero il Carroccio può fare una cosa del genere al sindaco che ripropone agli elettori nella stessa tornata elettorale? Come farebbero la campagna elettorale fianco a fianco?

Non deve essere stata casuale la presenza di Ghinelli, ieri mattina, al gazebo allestito proprio dalla Lega, dopo aver ballato un po’ nei giorni scorsi per le dichiarazioni di Matteo Salvini sulla magistratura aretina.

Ed ecco la “soluzione” che potrebbe profilarsi per chiudere la “pratica Gamurrini”: candidato sì, ma nella lista civica a sostegno della candidata presidente Susanna Ceccardi. Lista che, tra l’altro, non dovrebbe neppure fregiarsi del nome dell’aspirante governatrice e che per essere depositata avrà necessità del consenso delle varie componenti del centrodestra.

Questione di equilibri che nessuno potrà ignorare.

Alla fine, sarà inevitabile per i partiti discutere col sindaco uscente anche sul destino dei candidati alle regionali.

E’ una partita troppo importante per lasciare spazio a ripicche. E se il vicesindaco non si ritrova più con il suo capo, è immaginabile il suo destino. Se vuol correre, la strada sarà più impervia. E’ “civico”? E civico resti, dicono a brutto muso nel palazzo comunale.

E’ vero che i 400 voti su cui conterebbe Gamurrini potrebbero far gola a tutti, e lo ha riconosciuto anche lo stesso Ghinelli.

Ma se si assumono atteggiamenti identificati nel segno dell’inaffidabilità, diventa più complicato trovare credito tra le forze politiche che hanno il disperato bisogno – ad ogni latitudine partitica – di recuperare credibilità agli occhi della pubblica opinione.

Insomma, Gamurrini se la dovrà davvero sudare.