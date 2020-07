Ruba monopattino al supermercato, i carabinieri lo inseguono per i campi

12 luglio 2020 a

I Carabinieri della Stazione di Lucignano, particolarmente attenti alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno effettuato un arresto in flagranza per furto aggravato nei confronti di un 27enne marocchino. La vicenda è successa all’esercizio commerciale “D PIU’”. Veniva notato dagli addetti un soggetto che con aria furtiva si avvicinava ad uno dei monopattini elettrici esposti e con una mossa fulminea lo rubava dandosi immediatamente a precipitosa fuga. Il proprietario chiamava prontamente il numero di emergenza 112 e la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cortona, che aveva ricevuto la richiesta di intervento, inviava la vicina pattuglia della Stazione di Lucignano. I militari si sono velocemente portati sul posto ed hanno individuato la via di fuga intrapresa del cittadino straniero, individuandolo poco dopo, mentre correva nei campi adiacenti cercando di nascondersi dalle Forze dell’Ordine. I militari lo inseguivano a piedi e riuscivano dopo un breve inseguimento a raggiungerlo e fermarlo, recuperando e restituendo la refurtiva al legittimo proprietario. L’arrestato, residente a Chiusi della Verna ha precedenti specifici e dopo essere stato fermato non ha opposto resistenza.