Arezzo, palazzina contro la pista di mountain bike: "Troppo vicina alle case"

Francesca Muzzi 13 luglio 2020

Il sole cade a picco sulla pista da ciclismo in costruzione in via Fratelli Lebole, zona industriale di Arezzo. Un grande appezzamento di terreno che diventerà una pista pump truck, cross country, trial e jump e che è stato concesso dal Comune, nel novembre 2019, alla “Scuola di ciclismo di Arezzo”. Francesco Papaveri ne è il direttore: “Stiamo ultimando i lavori - dice - Abbiamo già 80 tesserati tutti Under 18. E’ un grande impianto, unico. I ragazzi si divertono. Insegnamo loro a pedalare nel bosco e in terreni che non sono la strada. A settembre faremo l’inaugurazione ufficiale e non vediamo l’ora”. Non è così invece per il palazzo di via Fratelli Lebole che si trova praticamente alla fine della pista nella parte nord. I condomini, quella pista, non ce la vogliono. Sono arrabbiati. Per la polvere, il rumore, i lavori delle ruspe. Il gruppo dei condomini, 44 famiglie che vivono nella grande palazzina ai numeri civici 4-6-8 ci consegnano un pacco di fogli. Mail che, sempre a nome del condominio, si sono scambiate con l’ufficio sport del Comune di Arezzo. “Quest’area era completamente abbandonata - raccontano i residenti - noi avevamo chiesto già nel 2014 di farci un parco per i bambini. Volevamo mettere i giochi. L’altalena, lo scivolo. Ma niente da fare. Poi a febbraio di un anno fa veniamo a sapere della costruzione dell’impianto sportivo. Chiediamo spiegazioni e un incontro con l’assessore Nisini, vista la vicinanza della pista alle nostre case. Chiediamo anche lo spostamento dell’impianto considerato che ci sono tanti terreni liberi”. Il 30 di aprile del 2019, alla scadenza del bando per la concessione che va deserto, i condomini tornano alla carica per il parco pubblico. “Non abbiamo avuto altre comunicazioni fino a giugno 2019 quando l’impianto è stato consegnato alla Scuola di Ciclismo di Arezzo che ad ottobre 2019 ha recintato tutto - spiegano i condomini - senza darci neanche la possibilità di passaggio per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, visto che in quei terreni ci sono le nostre fosse biologiche”. A febbraio 2020 sono cominciato i lavori: “Hanno iniziato a tagliare gli alberi con la motosega incuranti degli orari - raccontano - la polvere, il rumore. Insomma ci sentiamo abbandonati e la nostra vita non è più tranquilla”. Ma dall’altra parte, cioè alla Scuola di Ciclismo, Francesco Papaveri svela anche che “alcuni dei ragazzi che vivono in quel condominio frequentano la nostra scuola e quindi non tutti sono contro lo sport”. “Ma noi non siamo contro i ragazzi o contro lo sport, anzi- ribattono di nuovo al Condominio di via Fratelli Lebole - E’ solo che vogliamo riavere la nostra tranquillità”. E mentre lasciamo via Fratelli Lebole, qualcuno ci fa notare: “Se avessero costruito case davanti o una pista da motocross, forse sarebbe stato peggio”.