Arezzo, venditore ambulante sventò un furto: l'azienda lo assume

14 luglio 2020 a

a

a

Aveva sventato un furto allo store Obi di Arezzo. Ora l'azienda ha deciso di assumerlo. E' la storia di Iboyi Godsent, il quarantenne di origine nigeriana che da oggi, martedì 14 luglio, è a tutti gli effetti un dipendente della grande catena. Lui, venditore ambulante che era solito posizionarsi davanti all'ingresso del punto vendita di via Amendola, due settimane fa, di fronte a un tentativo di furto, non aveva minimamente esitato nel bloccare un uomo in fuga con la merce sottratta nell'esercizio commerciale, compiendo un gesto che gli era valso anche l'encomio del questore Dario Sallustio. Quindi la decisione di Obi Italia di procedere con l'assunzione.