Giostra, vertice in Prefettura per l'edizione di settembre

Il vertice è in agenda oggi, martedì 14 luglio, in Prefettura ad Arezzo: sul tavolo la decisione sull’edizione di settembre della Giostra del Saracino. Via libera o stop come già avvenuto a giugno? E’ assai probabile che si arriverà a un verdetto definitivo. Il tempo stringe. Domenica 6 settembre è dietro l’angolo, per non parlare di tutti gli appuntamenti che precedono il giorno tanto atteso da tutti gli aretini. Decisione complessa, sulla quale potrebbe pesare anche la proroga dello stato di emergenza nazionale. Gli aspetti da prendere in considerazione non mancano: dalle misure da rispettare - a partire da quelle sulle distanze di sicurezza - a tutta una serie di limitazioni che l’emergenza Covid, anche in tempi come questi di post lockdown, inevitabilmente impone. Tutti gli elementi dovranno essere passati sotto la lente dal prefetto Anna Palombi, dal sindaco Alessandro Ghinelli, dall’assessore alla Giostra Gianfrancesco Gamurrini, dai quattro rettori dei Quartieri e dai rappresentanti delle forze dell’ordine. Palazzo Cavallo ha intanto dato il via libera a uno stanziamento di 67 mila euro di contributi in favore del mondo del Saracino. La cifra è identica a quella di un anno fa, ma in questo 2020 segnato dalla pandemia, è indirizzato - si legge in una recente delibera della Giunta - al sostegno delle spese che sono state sostenute per la manutenzione delle sedi storiche, per tutto ciò che ha riguardato i costumi, per il mantenimento e la cura dei cavalli. Spese “fisse” alle quali i Quartieri hanno dovuto far comunque fronte e sulle quali ha inevitabilmente finito con il pesare l’annullamento della Giostra di giugno e il conseguente stop della Settimana del Quartierista e delle altre iniziative. Nel dettaglio la giunta ha dato il via libera a un contributo annuale di 15 mila euro a favore dei Quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant’Andrea e Porta Santo Spirito. Tremila euro sono stati assegnati all’Associazione Sbandieratori di Arezzo e al Gruppo Musici; infine è di mille euro il contributo stanziato per l’Associazione Signa Arretii.