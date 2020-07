Giostra annullata, Ghinelli: "Fatto tutto il possibile". Il no dei Quartieri. La proposta: test sierologici ai figuranti

15 luglio 2020 a

Un 2020 senza Giostra. Dopo quella di giugno anche l’edizione di domenica 6 settembre è stata annullata. La decisione è arrivata dopo il vertice convocato dal prefetto Anna Palombi al quale hanno partecipato il sindaco Alessandro Ghinelli, l’assessore alla Giostra (e vicesindaco) Gianfrancesco Gamurrini e i quattro rettori dei Quartieri. “Abbiamo fatto tutto il possibile” ha sottolineato Ghinelli, “ma alla fine resta soltanto da dire peccato. Peccato in particolare per chi ha preso una posizione a favore del no, ovvero i Quartieri”. Il sindaco sul tavolo ha messo una serie di proposte, arrivando addirittura a ipotizzare la possibilità - concreta, visto che c’era già l’ok della Asl - di far effettuare i test sierologici ai figuranti e dare spazio solo a un migliaio di spettatori a sedere, non prevedendo posti in piedi. “Un piano puntuale, a 360 gradi” lo ha definito il primo cittadino che però non ha trovato l’appoggio dei rettori. “Non sarebbe stata la Giostra” la loro posizione in sintesi. Per i rettori quella dell'annullamento è stata la scelta più giusta. Sulla stessa lunghezza d’onda dei Quartieri l’assessore Gamurrini: “Senza pubblico, sfilata, feste nei quartieri, figuranti in piazza non sarebbe stata la nostra festa di popolo, non sarebbe stata Giostra” le parole che ha affidato a Facebook. La motivazione della decisione è riassunta in un passaggio del comunicato diramato dalla Prefettura al termine del vertice: “Non ricorrono le condizioni idonee a garantire il doveroso rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali e il divieto di assembramenti, salvaguardando le prioritarie esigenze di sicurezza pubblica e di tutela della salute pubblica”. La Giostra perderebbe tutta “la valenza di tradizione e legame popolare” se limitata “al solo aspetto agonistico della competizione, con l’eliminazione della partecipazione dei figuranti e delle componenti storiche oltre che con una ridottissima presenza di pubblico”.