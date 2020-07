Arezzo, muore schiacciato da autobotte: trovato senza vita dalla moglie

15 luglio 2020 a

Muore schiacciato dall'autobotte trainata dal trattore: tragedia in una azienda agricola a Castiglione degli Ubertini, nel comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. E' successo questa mattina, mercoledì 15 luglio, alle 12. La vittima è un uomo di 71 anni. A trovarlo senza vita è stata la moglie. Era esanime a terra. Sul posto dopo la chiamata al 118 sono intervenuti il Pegaso 2, l'automedica del Valdarno e l'ambulanza infermierizzata di Montalto. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 71enne schiacciato dal mezzo agricolo: è deceduto per le lesioni riportate. Per ricostruire l'accaduto sono interveuti i carabinieri di Terranuova Bracciolini che hanno svolto gli accertamenti nell'azienda agricola teatro della tragedia.