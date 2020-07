Estra, Francesco Macrì confermato presidente multiutility dell'energia. Nuovo cda

15 luglio 2020 a

a

a

L'aretino Francesco Macrì è stato confermato presidente di Estra spa. La nomina da parte dell'assemblea dei soci è avvenuta questa mattina, mercoledì 15 luglio, a Prato. Inizia per Macrì il secondo mandato alla guida della multiutility dell'energia (soci Consiag Prato, Intesa Siena , Coingas Arezzo , Viva Servizi Ancona). Amministratore delegato resta Alessandro Piazzi (in quota Intesa Siena), direttore generale Paolo Abati, in quota Consiag Prato. Completano il cda, come consiglieri, Anna Scrosta per il socio di Ancona, Viva Servizi. e Roberta De Francesco. Nelle stessa seduta sono stati nominati anche i componenti del Collegio sindacale: Rita Pelagotti (presidente), Michele Pietrucci (sindaco revisore), Alessandro Mannelli (sindaco revisore).

Recentemente è stato approvato dall'assemblea il bilancio 2019: risultato netto di esercizio euro 9.707.134, L'Assemblea ha deliberato di distribuire agli Azionisti (Consiag – Prato 39,50%, Coingas – Arezzo 25,14%, Intesa – Siena 25,14% Viva Servizi – Ancona 10%), dividendi per complessivi Euro 7.000.000 (3 centesimi di euro ad azione), destinando la rimanente parte a riserva straordinaria e a riserva legale.

Il Bilancio consolidato 2019 si è chiuso con 997 milioni di euro di ricavi, 97,2 milioni di EBITDA e 16,7 milioni di utile. La DNF mette in luce, tra i tanti, un altro dato importante per il territorio: il valore delle forniture di beni e servizi, al netto dell’acquisto di gas metano ed energia elettrica, è pari a oltre 258 milioni di euro, distribuiti per il 62,4% a fornitori del Centro Italia.