Estra, il presidente Francesco Macrì: "Avanti con i progetti. L'inchiesta giudiziaria? Il mio operato corretto"

Francesco Macrì mantiene il timone di Estra. L’assemblea dei soci del gruppo dell’energia lo ha confermato nel ruolo di presidente. Avanti, quindi, nonostante l’inchiesta della procura di Arezzo che mette in dubbio alla radice la legittimità della sua prima nomina, nel 2016, quando passò da consigliere comunale (Fratelli d’Italia) al cda di Estra. Per Macrì, 46 anni, inizia il secondo mandato: lo ha deciso l’assemblea espressione di Consiag Prato, Intesa Siena, Coingas Arezzo e Viva Servizi Ancona.

- Macrì, questo passaggio non era affatto scontato.

“La conferma di tutto il CdA di Estra da parte dei soci e quindi da parte dei Comuni è il riconoscimento per il lavoro fatto e lo sprone a continuare sulla strada imboccata. Li ringrazio”.

- Estra eroga i suoi servizi in un contesto sociale ed economico che nel giro di pochi mesi è stato stravolto dal Coronavirus. Come vi siede adeguati.

“L’emergenza Covid è stata e continua ad essere traumatica, in primo luogo per le imprese e le famiglie. Noi abbiamo tentato di fare, fino in fondo, la nostra parte. Stimiamo che abbiamo fatto risparmiare, per alcune categorie, fino a 70 euro a bolletta nei mesi di maggio, giugno e luglio: in totale oltre 200 euro. Si tratta di un sostegno concreto e reale e non di enunciazioni di principio”.

- Avete spalle larghe sufficienti?

“Questa azione non è indolore per noi come per tutte le aziende che erogano servizio pubblici. Ci stiamo facendo carico di pagamenti ritardati, di rateizzazioni, di contributi e questo si sta traducendo in una flessione dei flussi finanziari che saremo in grado di sopportare grazie ad una efficiente gestione. Ce la vogliamo fare ma non da soli”.

- Serve l’intervento del Governo?

“Il Governo è chiamato a fare la sua parte. Ad esso, e lo abbiamo fatto come Utilitalia (Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali ndr), chiediamo di garantire risorse e liquidità alle imprese e alle famiglie. Il nostro sistema di aziende ha progetti e, almeno per ora, risorse da investire ma rischiamo di rimanere bloccati dalla burocrazia. Il modello Genova deve diventare un modello diffuso. Quindi un riduzione dei tempi e delle procedure burocratiche, la modifica del codice degli appalti, la semplificazione delle procedure, la proroga della sospensione di alcune norme dello "Sblocca cantieri" almeno fino al prossimo anno, il superamento dei vincoli pubblicistici nella gestione dei rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico”.

- Non potete rimanere fermi: occorre investire sui servizi per i cittadini. Come?

“A queste condizioni, e parlo a nome di Utilitalia, il nostro sistema è già oggi in grado di garantire progetti per 50 miliardi di euro. Parliamo di energia, acqua e ambiente che rappresentano il cuore di ogni progetto di sviluppo che sono in grado di generare in Italia 400 mila posti di cui almeno 100 mila nel solo prima anno. La nostra matrice è pubblica. Le nostre non sono multinazionali: noi siamo aziende del territorio, i nostri soci sono i Comuni, i nostri "azionisti" sono i cittadini. La qualità dei servizi e l’occupazione sono i nostri obiettivi prioritari”.

- Che ruolo può giocare Estra per il territorio?

“Estra è elemento fondante di questo sistema di aziende che negli anni ha garantito alle imprese e alle famiglie di Arezzo e di un territorio sempre più vasto in Italia, servizi di qualità ai costi più bassi per noi possibili. Abbiamo reinvestito in questi territori e continuiamo a farlo, nella convinzione che facciamo parte di un sistema locale integrato e che siamo a disposizione dei cittadini e dei Comuni. Quindi dei sindaci. Collaboriamo con le categorie economiche e le imprese per essere parte di un grande progetto di ripresa e di sviluppo post Covid. Estra è convinta di questo ruolo territoriale e ne sono fermamente convinto io. E’ un progetto che sostengo fin dal mio primo giorno in Estra. E lo sosterrò anche in futuro”.

- Un’inchiesta della magistratura mette in dubbio la legittimità della sua nomina, nel 2016.

[/TESTO]“Sono dispiaciuto delle vicende giudiziarie e delle polemiche che stanno animando una parte del dibattito politico aretino. Attendo la conclusione del lavoro dei magistrati in piena serenità e nella consapevolezza della correttezza del mio operato. In questa attesa, sono convinto che i progetti di Estra non debbano essere messi in pausa ma concretizzati al più presto. Ognuno continui a fare, con serenità e rispetto di tutti, il proprio lavoro”.

L’Assemblea dei Soci di Estra S.p.A. si è riunita ieri mattina a Prato ed ha nominato il consiglio di amministrazione.

Il nuovo Cda

Presidente Francesco Macrì, Amministratore delegato Alessandro Piazzi, Direttore generale Paolo Abati. Completano il CdA la consigliera delegata Anna Scrosta, in rappresentanza del socio Viva Servizi, e la consigliera Roberta De Francesco. Nelle stessa seduta sono stati nominati anche i componenti del Collegio sindacale: Rita Pelagotti (presidente), Michele Pietrucci e Alessandro Mannelli (sindaci revisori).

Gas, energia, tlc

Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo nella vendita di energia elettrica, è nato nel 2010. I 4 soci di Estra (Consiag 39,5%, Coingas 25,14%, Intesa 25,14% e Viva Servizi 10%), rappresentano 139 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia ed è attivo nella distribuzione e vendita di gas naturale e di gpl, nella vendita di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, progettazione e gestione di servizi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili. Opera anche, in alcuni segmenti della filiera dei servizi ambientali. Il bilancio 2019 recentemente approvato indica queste cifre: ricavi per 997 milioni (+18%); margine operativo lordo (EBITDA): 97,2 milioni (+37%); Risultato operativo netto (EBIT):37,8 milioni (+35%); utile netto: 16,7 milioni (+117%).

Inchiesta giudiziaria

[La procura di Arezzo ipotizza il reato di abuso d’ufficio a carico di Francesco Macrì, del sindaco Alessandro Ghinelli, dell’assessore al bilancio Alberto Merelli e dell’ex amministratore di Coingas, Sergio Staderini, per la nomina di Macrì da consigliere comunale a membro del cda della partecipata di Coingas. Una “posizione di prestigio e di potere” ipotizzano i pm, ottenuta violando il dl 39/2013 e il dl 267/2000. La vicenda giudiziaria è in fase preliminare.