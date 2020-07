Bar e ristoranti, affari in calo. Indagine Confesercenti: "Sempre meno pause pranzo e caffé, colpa dello smartworking"

16 luglio 2020 a

Affari calati in modo vertiginoso e una ripresa post lockdown che stenta ad arrivare. La fotografia delle difficoltà che stanno attraversando i pubblici esercizi è stata scattata dall’indagine che Fiepet Confesercenti ha condotto tra bar, pizzerie, tavole calde e ristoranti dell’Aretino. Pesano, stando alle risposte fornite dalle circa duecento attività che hanno aderito all’iniziativa, l’assenza di turisti e il protrarsi dello smartworking. “Sono preoccupanti” commenta Lucio Gori, responsabile di Fiepet Confesercenti, “i dati che arrivano dal sondaggio. I nostri associati hanno risposto a dieci domande attraverso le quali abbiamo voluto misurare lo stato di salute dei pubblici esercizi per capire quali sono le loro esigenze e suggerire soluzioni alle istituzioni per poter uscire da un periodo difficile”. L’indagine ha toccato tutto il territorio aretino. Spiega Gori: “Per il 25% degli intervistati l’emergenza Coronavirus ha causato un calo del fatturato di oltre il 50%; per il 50% invece c’è stata una riduzione compresa tra il 30% e il 50% mentre per il restante 25% il calo è stato registrato tra il 10% e il 30%”. Ad incidere sul fatturato l’assenza del turismo, calato vertiginosamente, e anche il cambio delle abitudini quotidiane, con le presenze diminuite a causa dello smartworking del pubblico impiego e di una minor presenza di dipendenti negli esercizi commerciali e servizi. Proprio lo smartworking è percepito dai pubblici esercizi come un “problema”. “Pranzi mordi e fuggi e pause caffè sono infatti diminuiti” sottolinea Lucio Gori, “nei bar, nelle tavole calde, nelle pizzerie e nei ristoranti dove i titolari soffrono anche per una incertezza nel futuro. Il 55% sta già utilizzando gli ammortizzatori sociali, il restante 45% no, ma dobbiamo considerare che in questo dato rientrano molti esercizi a conduzione familiare”. “A preoccupare” aggiunge il responsabile di Fiepet Confesercenti “sono anche le risposte alla domanda: sta valutando il rischio di una chiusura definitiva? Il 5% ha risposto sì, considerandolo come un evento probabile. Il 25% invece non vede a rischio la propria attività, mentre il 70% vede a rischio la propria attività se non saranno trovate soluzioni che possano da un lato sostenere le aziende e dall’altro, in un futuro prossimo, veder migliorare la situazione generale e le persone tornare a frequentare gli esercizi così da poter uscire dal periodo di crisi. Tra le soluzioni che sono state suggerite è stata indicata la necessità di ‘evitare tassativamente una seconda chiusura obbligatoria’. Un pericolo da scongiurare secondo i titolari dei pubblici esercizi che ritengono anche indispensabile o augurabile per loro e per il paese ‘trovare un vaccino’. C’è poi anche chi ha indicato prioritaria la necessità di ‘ridurre gli affitti, e la tassazione’”. “Infine dal sondaggio” conclude Lucio Gori “è emersa anche la difficoltà - per il 55% degli intervistati -di far rispettare le norme anti Covid. Le difficoltà sono per un 35% dovute al distanziamento, per il 20% per l’acquisizione dei nominativi, e per un 45% nel far utilizzare correttamente gel e mascherine”.