Arezzo, trovata bomba della guerra nella torre di Civitella: rocca chiusa, avvisati gli artificieri

16 luglio 2020

Bomba della seconda guerra mondiale ritrovata all'interno della torre di Civitella. Il rinvenimento è avvenuto questa mattina, giovedì 16 luglio, nel corso dei lavori propedeutici alla riqualificazione dell'arco di accesso e della riqualificazione del terrazzo della rocca. L'ordigno sarebbe uno dei tanti colpi di artiglieria degli alleati di cui fu bersaglio il castello durante le prime due settimane del luglio 1944 e che in questo caso non esplose. Oggi, a 76 anni esatti dalla liberazione di Arezzo, il rinvenimento.

Il responsabile delle sicurezza una volta rinvenuto l’ordigno ha immediatamente allertato l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. I lavori nel cantiere sono stati immediatamente sospesi e l'intero il resede della rocca è stato chiuso al pubblico.

I carabinieri hanno avviato la procedura che porterà i militari del genio pontieri a bonificare l’area. "Ci auguriamo che tale bonifica avvenga nel più breve tempo possibile, in modo da poter riprendere i lavori in sicurezza. Sarà nostra premura informare la popolazione non appena avremo ulteriori dettagli - ha detto il sindaco Ginetta Menchetti - comunicheremo tutte le modalità con le quali l’ordigno sarà rimosso dalla torre in completa sicurezza e le eventuali misure da adottare per la cittadinanza interessata".