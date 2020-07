Arezzo, Sgarbi sulla statua di Roberto Benigni imbrattata: "Andrebbe buttata giù"

Luca Serafini 17 luglio 2020 a

Vittorio Sgarbi, hanno fatto quello che aveva suggerito nel suo video: hanno imbrattato la statua di Roberto Benigni a Manciano di Castiglion Fiorentino, paese natale dell'attore degli oscar.

- “Mi ritengo il 'morale morale' di questo imbrattamento. In realtà io avrei voluto abbattere quella statua. Non si fanno i monumenti ai vivi ”.

Vittorio Sgarbi apprende dal Corriere di Arezzo della vernice contro la statua di Roberto Benigni e non fa un passo indietro rispetto ai concetti espressi un mese fa quando invitava a controllare l'attenzione su Benigni gli autori dell'incursione contro la statua di Indro Montanelli, bersaglio delle associazioni femministe perché negli anni del Fascismo si unì in Africa e una dodicenne.

Perché vorrebbe buttare giù il Benigni della Misericordia?

- “Non si fanno i monumenti ai vivi per due motivi opposti: perché una storia non si è ancora chiusa e quindi siamo fuori dalle regole, e poi perché è iettatorio per lo stesso personaggio. Uno, non si concede la gloria in vita. Due: questo evoca la morte prima che arrivi ”.

Qui c'è gente che davvero ha buttato vernice contro la statua.

- “Con le mie dichiarazioni ho stimolato gli autori di questo gesto. Che io non avrei fatto. Forse hanno voluto colpire un emblema del maschilismo, ancora più iattante e pervicace di ciò che viene contestato a Montanelli, l'unione con una bambina, cosa deprecabile e che in quel momento avveniva ”.

Si riferisce all'assalto erotico di Benigni a Raffaella Carrà, in tv, negli anni '90?

- “In quella circostanza Benigni ha trattato la Carrà come un oggetto, con atteggiamento maschilista, sessista. Palpeggiata e stesa a terra. Si dirà: scherzava. Ma è uno scherzo di cattivo gusto, sgradevole. Insomma, rimproverano a Montanelli una cosa, condannabile ma non fuorilegge al tempo: dobbiamo giudicare con gli occhi di oggi i gesti di ieri e quello di Benigni non è inferiore quanto un messaggio riconducibile al sessismo, alla violenza contro la donna ”.

Cosa dice, in definitiva, di questi imbrattatori?

- “Guardo con tenerezza questo 'commando'. Io non lo avrei fatto. Forse non si accettano i due pesi e le due misure ”.

E la statua?

- "Andrebbe buttata giù, al sindaco Agnelli l'ho detto".