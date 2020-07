Roberto Benigni, statua imbrattata: indagini per risalire agli autori. Il Comune la ripulisce. Invito all'attore

Luca Serafini 17 luglio 2020 a

Schizzi di vernice contro la statua di Roberto Benigni. Mani ignote hanno deturpato il basamento in pietra del monumento e, in piccola parte, il bronzo che raffigura il “Piccolo Diavolo della Misericordia”. Dal 1999 la figura di Benigni si trova lì al centro del Parco della Creatività nella frazione di Manciano, dove il 27 ottobre 1952 nacque l’attore e regista salito dalle stalle alle stelle del firmamento degli oscar. La Polizia Municipale ha avviato accertamenti dopo che la notizia ieri mattina è stata riportata dal Corriere di Arezzo on line. Nessuna rivendicazione come avvenuto per analoghi casi in Italia. Indagini tutte in salita, perché non ci sarebbero telecamere puntate sui giardinetti. E’ stata utilizzata una comune vernice rosso vermiglio. Non spray, ma barattolo. “Un atto inqualificabile”, dice rammaricato lo scultore Andrea Roggi, autore dell’opera, da lui intesa fin dall’inizio come un inno alla creatività più che la celebrazione del personaggio. Anche se per l’inaugurazione tornarono, babbo Luigi Benigni e mamma Isolina Papini, i genitori di Roberto, emigrati a Prato dalla campagna castiglionese perché spinti dalla fame. Il sindaco Mario Agnelli ha attivato l’Ufficio tecnico del Comune affinché venga ripristinata e ripulita la statua. Sui social, che per primi hanno riportato il blitz, si è accesa la consueta sarabanda di commenti con venature anche critiche verso Benigni, da alcuni accusato di scarso slancio verso la terra che gli ha dato i natali. Dopo la visita per la mostra a lui dedicata a fine anni Novanta e le scene girate per La Vita è Bella, Roberto non si è più rivisto. In tv ha omaggiato il paese, ma un gran feeling con Castiglioni non si è mai registrato. Il sindaco Agnelli ci riprova. Rilancia anche in questa occasione l’invito a Benigni a venire a Castiglion Fiorentino. “Lo aspettiamo volentieri”. Il primo cittadino ha pure scoperto che in Comune c’è un busto, opera dello scultore Alberto Bruni, che più di vent’anni fa venne regalato all’attore, ma lui si dimenticò di portare via. Dopo la scorreria con la vernice, opera forse di buontemponi, è tornata in mente la dichiarazione dello scorso 18 giugno fatta da Vittorio Sgarbi, in cui invitava provocatoriamente gli autori dell’imbrattamento di Milano a spostare obiettivo: “Quello che avete fatto con Montanelli fatelo con Roberto Benigni”. Se anche a Manciano a muovere la mano contro il monumento per Benigni è stata una molla femminista o emulazione, impossibile dirlo. L’indagine è in corso, forse si tratta solo di noia estiva. Sul caso è intervenuto anche l’ex sindaco Paolo Brandi: “Non credo che gli ignoti imbrattatori abbiano preso spunto dalla battuta di Vittorio Sgarbi - dice - Quello che mi dà l’orticaria è il provincialismo con cui, a Castiglioni, si continua a polemizzare su Benigni. Finiamola di piangerci addosso perché il noto personaggio, "snobba" il suo paese natale. Come diceva Jules Renard, “Il mio paese è là dove passano le nuvole più belle”. Ed è comprensibile che Benigni, partito da Castiglion Fiorentino per sfuggire alla miseria, quando era un bambino, le nuvole più belle le abbia viste a Vergaio”. Brandi ricorda, dati demografici alla mano, la fuga di massa di allora dovuta alla povertà. “Penso che l’astio paesano verso Benigni derivi da una sottile invidia verso chi, partendo con le pezze al culo, è diventato un premio Oscar. Penso anche che in questa polemica affiori un astio politico immotivato, verso chi, proclamandosi di sinistra, “ha fatto i soldi””. Tuttavia, aggiunge Brandi: “Sbaglia anche Benigni a non raccogliere gli inviti che la nostra comunità gli ha fatto”. L’idea: “Non sarebbe male una retrospettiva sul suo cinema e una mostra multimediale sui suoi innumerevoli lavori televisivi”.