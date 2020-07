Arezzo, nuova bufera su Macrì presidente Estra. I sindaci: "L'incarico doveva essere per un anno non tre"

Luca Serafini 17 luglio 2020 a

C’è subito una nuova grana per Francesco Macrì fresco di riconferma alla presidenza di Estra. “Non doveva essere nominato per tre anni ma solo per uno”, dicono i sindaci del Pd, che chiedono a gran voce le dimissioni di Franco Scortecci, amministratore di Coingas accusato di non aver rispettato il mandato dell’assemblea. La linea della riconferma di Macrì per un solo esercizio era stata indicata all’assemblea di Coingas da Alessandro Ghinelli, il sindaco del comune socio maggioritario che espresse Macrì nel 2016 per la guida di Estra. Nomina, tra l’altro, ritenuta dalla procura illegittima in origine perché contro due decreti legge, con ipotesi abuso d’ufficio per Macrì, sindaco, assessore Merelli ed ex amministratore Coingas, Staderini. Tale orientamento, un anno e non tre, era dettato dal fatto che causa Covid le elezioni ad Arezzo sono scivolate e l’amministrazione comunale potrebbe cambiare colore alla prossima tornata. In base a questo principio, Ghinelli ha rinnovato i vertici delle società partecipate per un solo anno, cosa che gli è valsa apprezzamento anche dall’altra sponda politica. Sull’indicazione di Ghinelli si sono espressi con consenso i sindaci, ma dall’assemblea dei soci di Estra, tenutasi a Prato l’altro ieri, è uscito il rinnovo del presidente Macrì per tre anni. La linea aretina si sarebbe scontrata con lo Statuto, che parla di tre esercizi, e con il diverso orientamento degli altri soci di Estra, partecipata oltre che da Coingas (25,14%, da Intesa Siena (25,14), Consiag Prato (39,5) e Viva Servizi di Ancona (10). Nessuna dichiarazione ufficiale di Scortecci. Chi parla sono i sindaci del Pd: “Il mandato dei Sindaci al Presidente di Coingas era chiaro: rinnovare il Cda di Estra solo per un anno. Le ragioni sono evidenti. Il Presidente Macrì è sottoposto ad indagine da parte della magistratura e a settembre si voterà al Comune di Arezzo. La sconfitta del centro destra determinerebbe un cambio di maggioranza all'interno dell'Assemblea dei soci Coingas. Contravvenendo al mandato ricevuto - proseguono i sindaci Pd - il Presidente Scortecci ha invece votato per un rinnovo triennale e non di un solo anno”. I sindaci sottolineano che la proposta era stata fatta in Assemblea dal Sindaco di Arezzo e non dai sindaci del centro sinistra che “per senso di responsabilità istituzionale avevano accettato di sostenerla”. Quindi l’invito a Scortecci a dimettersi “per non aver rispettato il mandato ricevuto. Ha rotto il rapporto fiduciario con l'evidente intento di garantire ad un esponente politico della destra aretina il rinnovo triennale di un mandato che l'indagine della magistratura e il voto di settembre rendono inopportuno”.