Roberto Benigni, ripulita dal Comune la statua imbrattata

E' stata ripulito il monumento dedicato a Roberto Benigni, che notti fa era stato imbrattato da ignoti. Vernice rossa era stata lanciata contro il basamento in pietra dell'opera di Andrea Roggi installata nel 1999. Il colore aveva toccato anche il bronzo. La statua si trova al centro del Parco della Creatività di Manciano, località del comune di Castiglion Fiorentino dove l'attore e regista è nato. Come annunciato dal sindaco Mario Agnelli dopo la scoperta dell'atto vandalico, il comune si è subito messo in azione per procedere alla ripulitura: è stata incaricata una ditta specializzata. Sulla vicenda proseguono le indagini da parte del Comando di Polizia Municipale per imbrattamento. Il sindaco Agnelli nell'occasione ha rinnovato pubblicamente l'invito a Benigni di tornare al suo paese natale.