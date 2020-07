Arezzo, scappa in auto dalla quarantena e all'alt va contro i carabinieri: arrestato

Luca Serafini 18 luglio 2020 a

Doveva stare a casa in quarantena, invece era in giro con la macchina. Così, quando ha visto davanti a sé il posto di controllo, con la paletta alzata dai carabinieri, ha pigiato sul gas ed è andato dritto.

Un militare dell'Arma ha rischiato di finire travolto dall'auto e si è salvato gettandosi nel fosso. Ne è nato un inseguimento per le strade della Valdichiana, finito con l'arresto di un giovane cittadino albanese, 29 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Rientrato in Italia dieci giorni fa, doveva osservare i quattordici giorni di isolamento previsti come misura di prevenzione contro il diffondersi del Coronavirus. Invece l'albanese, che risiede ad Arezzo, ha preso la macchina a noleggio ed ha raggiunto il Cortonese per andare a trovare un'amica.

Dopo essere stato bloccato, per lui è scattato il controllo sanitario in ospedale, con il tampone. E'risultato negativo al Covid - 19.

Oggi il 29enne albanese comparirà davanti al giudice monocratico di Arezzo per la convalida dell'arresto e la direttissima.

L'episodio poteva finire in tragedia ed è avvenuto verso le 18 di giovedì 16 luglio. Lungo la strada provinciale 321 di Manzano, nei pressi dell'ippodromo di Farneta, due carabinieri della compagnia di Cortona hanno imposto l'alt ad una macchina che proveniva da Camucia - Monsigliolo con direzione di marcia verso Foiano della Chiana.

Ma il conducente della vettura non ha accennato minimamente a fermarsi, anzi, ha proseguito con una traiettoria che, se il carabiniere non si fosse spostato dalla carreggiata, avrebbe causato l'investimento.

La Fiat Punto grigia si è poi allontanata a tutta velocità in direzione Le Guardie - Foiano. I carabinieri si sono messi alle costole con l'auto di servizio.

L'inseguimento, da film, si è sviluppato sul ponte della superstrada quindi in destra verso la Sp 28 in direzione di Creti, percorrendo la via dell'Oppiello sempre ad andatura da brivido.

Anche sirena e lampeggianti azionati dai militari non hanno sortito alcun effetto. Nel tragitto l'utilitaria in fuga ha effettuato sorpassi pericolosi di auto e ciclisti, anche in corrispondenza di dossi, curve e incroci.

La corsa a 150 km orari si è fermata quando il fuggitivo, nei pressi di Creti, si è visto ormai raggiunto. Il 29enne ha tentato di sgusciare via, poi ha desistito. Ai carabinieri ha spiegato che il suo comportamento era dettato dalla paura di finire nei guai con la giustizia perché, essendo rientrato in Italia da poco dall'Albania, aveva violato le disposizioni sanitarie in materia di Coronavirus. La guida spericolata ha messo a repentaglio la vita altrui e la sua, e gli ha procurato l'arresto.