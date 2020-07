Arezzo, Francesco Macrì: "Calunnie e insinuazioni contro me, soldi spesi nell'interesse di Estra"

Luca Serafini 19 luglio 2020 a

“Solo calunnie e illazioni”. Francesco Macrì non ci sta. Il presidente di Estra (che è anche sponsor della Fiorentina) vorrebbe reagire in contropiede, ma inchieste delicate come questa - abuso d’ufficio e peculato - consigliano tatticismi difensivi. Di fronte alle nuove accuse lui si dichiara sereno e, incalzato dal Corriere, alla fine qualcosa dice. “Occorre ristabilire la verità e sgomberare il campo da equivoci: il mio comportamento è sempre stato corretto e nell’esclusivo interesse dell’azienda”. Macrì prosegue: “Le mie spese rientrano nell’esercizio delle funzioni di presidente o in rappresentanza di Estra nell’ambito delle attività aziendali e in rappresentanza di Utilitalia. E sempre rendicontate”.

Respinge quindi l’idea di sperpero di denaro per questioni personali. Hotel e alberghi agganciati a incontri di lavoro. Come pure ribatte alla questione del compenso, indicato nelle carte giudiziarie in 120 mila euro l’anno. “Percepisco lo stesso compenso di chi mi ha preceduto negli ultimi dieci anni. La cifra pubblicata è il lordo che comprende un premio di risultato variabile. Nella realtà percepisco meno della metà”. Ha molto da chiarire, Macrì, e con il suo avvocato Gaetano Viciconte ne avrà tempo e modo. “Nel gruppo sono presidente di altre due società e consigliere di una terza senza percepire compensi. Assumendomi rischi e responsabilità rilevanti.” Il presidente di Estra rivendica tre anni di impegno produttivo per Estra: “La mole di lavoro che ho sviluppato personalmente e con i miei colleghi è immensa e diffusa a livello italiano. Sia nell’attività amministrativa e valutativa interna, sia nella attività di gestione delle relazioni e dei rapporti esterni che sono propri del ruolo”. Insomma Macrì ritiene di aver agito solo ed esclusivamente nell’interesse della società, in modo corretto e rendicontato. Dichiarazioni che arrivano dopo la perquisizione di mercoledì eseguita dalla Finanza nella sede di Estra con avviso di garanzia inviatogli dal pm Roberto Rossi. Macrì è indagato per abuso di ufficio e peculato. Le contestazioni precise non sono ancora note. Si parla di sponsorizzazioni, consulenze, incarichi e spese. La lettera anonima trovata sul pc di Staderini, che indica una “gestione guascona”, descrive un Macrì succube del Pd, dei soci di Prato e Siena (Consiag e Intesa), “messo a tavola” con incarichi, a discapito degli interessi aretini propugnati in partenza. “Non c’è bisogno neanche di rispondere. Chi mi conosce sa che non è così”, dice l’esponente di Fratelli d’Italia che nel 2016 venne nominato dal sindaco Ghinelli e quindi da Coingas, di cui il comune è socio di maggioranza, alla presidenza di Estra. Operazione pure questa dentro ai fascicoli della procura, bollata come abuso d’ufficio per presunte violazioni ai decreti legge sulle modalità della nomina, che sarebbero precluse a chi è consigliere comunale, saltando per di più valutazioni di merito e di competenza. Macrì stava approntando col suo avvocato Gaetano Viciconte la difesa su questo filone, che tra il capo e il collo gli è arrivata l’altra mazzata. Indagato sulla gestione di Estra. “Ho agito nella mia dimensione di presidente” riprende Macrì “e in modo collegiale, perché in una grande società si lavora in squadra ed ogni operazione è sottoposta a verifiche e controlli”. Il presidente rivendica di aver girato per l’Italia, macinando chilometri, per intessere rapporti istituzionali a favore di un gruppo per il quale ritiene di aver dato un importante contributo, introducendo un modello [TESTO]commerciale, basato sulla prossimità nei territori, con le amministrazione, basato sulla trasparenza e sui regolamenti. [/TESTO]Contesta anche le cifre delle operazioni indicate nella lettera dell’ex amministratore di Coingas. Sospetta che certi documenti possano essergli stati sottratti dalla scrivania. Rigetta l’immagine di “dominus” e di “regista” che gli viene attribuita. A sentire certi audio pare fosse, piuttosto, un po’ il nemico di tutti. Suggestiva la frase di Staderini, nel sostenere la sua nomina in Estra, nel 2016, quando dice a Ghinelli: “Dove rompe di meno i coglioni? In giunta o in Estra”. E si convenne che era meglio che andasse in Estra. Dove è stato riconfermato per altri tre anni.

IL NODO GIURIDICO

Ma Estra è un ente pubblico o un’impresa privata? Perché se è vera la prima cosa, per il presidente Francesco Macrì si possono ipotizzare i reati amministrativi dell’abuso d’ufficio e del peculato, qualora emergessero storture nell’assegnazione di incarichi, sponsorizzazioni, consulenze o per spese varie. Ma se è vera la seconda, ecco che il castello di accuse del nuovo filone della procura, si dissolverebbe. Il dilemma giuridico accompagna fin dalla radice la nuova bufera che si abbatte sull’esponente di Fratelli d’Italia, che rimane al suo posto in Estra convinto di aver ben operato. A risolverlo sarà, un giorno, qualche giudice. L’avvocato Gaetano Viciconte. Intanto c’è il rumore della perquisizione negli uffici di Estra, a Prato, dove Macrì, indicato dal socio Coingas, è nella stanza dei bottoni dal 2016. Prese il posto di Roberto Banchetti, che chiuse anzitempo il suo mandato al vertice della multiutility del gas e dell’energia dato che il centrosinistra che lo aveva nominato, aveva perso le elezioni. Quello che potrebbe accadere dopo le prossime elezioni ad Arezzo qualora il centrodestra dovesse cadere.