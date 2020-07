Arezzo, uomo morto in casa a Sansepolcro con arma da fuoco. Accertamenti dei carabinieri

19 luglio 2020 a

Un uomo di 64 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Sansepolcro. A causare il decesso un colpo di arma da fuoco. In corso gli accertamenti dei carabinieri. Sembra trattarsi di suicidio ma si valutano tutte le ipotesi. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nella serata di sabato 18 luglio alle 23.30. L'uomo non rispondeva dall'interno e non apriva la porta, così è stato deciso di far intervenire i vigili del fuoco. E' successo nella zona delle Forche all'ingresso di Sansepolcro. Gli operatori del 118 hanno constatato il decesso della persona. I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno immediatamente avviato le indagini per stabilire se si è trattato, come sembra, di un gesto autolesionistico.