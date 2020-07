Arezzo, l'addio a Giulia Maria Crespi: preferì Lucignano al paesaggio del Chianti

Sara Polvani 20 luglio 2020 a

Lutto a Lucignano per la scomparsa a Milano di Giulia Maria Crespi, fondatrice e presidente onoraria del Fai, nata a Merate nel 1923 e che nella perla della Valdichiana aveva una tenuta, dove sarebbe dovuta venire anche questa estate. “Una donna straordinaria, lungimirante, innamorata del patrimonio locale dove lascia un segno forte”, ricorda il sindaco Roberta Casini. “C’è sempre stato un buon rapporto con l’amministrazione comunale portando avanti progetti culturali e ambientali, in particolare il recupero della Fortezza medicea dove i lavori sono in corso”. A fine anni Sessanta arriva a Lucignano l’architetto Guglielmo Mozzoni, secondo marito di Giulia Maria Crespi, per un incarico professionale, si innamora di questi luoghi e della tenuta del Calcione che da allora diventa di loro proprietà con l’azienda agricola La Badia, tuttora attiva e prospera dove si producono colture biologiche all’avanguardia e allevamento. La Badia diventa per Crespi e Mozzoni la seconda casa. “È stata fautrice del progetto delle Fortezze”, aggiunge Casini, “c’è un legame fortissimo tra Lucignano e il Fai. Giulia Maria Crespi ha portato avanti tante battaglie importanti per la difesa del paesaggio, prendendosi a cuore la tenuta del Calcione”.

“Il legame con Lucignano era”dovuto ad un fortissimo innamoramento per la natura e la Toscana. Aveva scelto la campagna di Lucignano e non il Chianti perché era più vera, meno frequentata”, dice il vicepresidente esecutivo del Fai, Marco Magnifico, anche lui proprietario di un casale a Lucignano, "il paesaggio è più vivo e meno artefatto, più legato all’identità della campagna toscana e poi naturalmente il borgo di Lucignano è il borgo più bello d’Italia. Lucignano e la campagna sono un testo culturale fatto di arte, natura e urbanistica unico. Veniva tutte le estati e poi faceva passeggiate infinite nei boschi verso il Calcione. Porteremo avanti in sua memoria la difesa di questo paesaggio”. Pur essendo di carattere forte e imperativo - si ricorda la sua opposizione al tracciato della Due Mari proprio dal Calcione - Giulia Maria Crespi ha sempre creduto nel lavoro di squadra come unica possibilità per ottenere risultati. Una creatività inesauribile, una riluttanza per i compromessi, una passione per il dialogo, una singolare unità di ideali e concretezza, una noncuranza per le difficoltà ne hanno fatto un esempio di ideali civici e passione per la vita, la cultura e l’ambiente. “L’ho sentita l’ultima volta nei mesi scorsi in occasione della morte del figlio, in un incidente, mi ringraziò per la vicinanza espressa dalla comunità di Lucignano”, aggiunge il sindaco Casini. “Ci mancherà”.