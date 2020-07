Arezzo, Matteo Bracciali: "Non mi candido ma sostengo Ralli. Cinque anni fa ho perso io, stavolta è diverso"

Luca Serafini 20 luglio 2020 a

Matteo Bracciali, si sentono strane voci, ma lei alle elezioni cosa fa?

- “Sono iscritto al Partito Democratico e sostengo in modo convinto Luciano Ralli. Per quanto riguarda me, non mi ricandido”.

Cinque anni fa la bruciante sconfitta al ballottaggio con Alessandro Ghinelli dopo aver vinto al primo turno. Di chi fu la responsabilità?

- “In quel momento ero io il leader del centrosinistra ad Arezzo, e quando c’è una sconfitta la responsabilità è del leader, le colpe non si scaricano sugli altri. Avevo trent’anni e non sono riuscito a trasmettere la necessaria autorevolezza per guidare una città, pur avendoci messo tutto me stesso. Oggettivamente va poi detto che non siamo riusciti a mettere insieme un’ampia alleanza, il centrosinistra era diviso e il contesto nazionale, molto caratterizzato dalla figura di Renzi, non aiutò. Oggi è tutta un’altra situazione”.

Quindi stop con la politica?

- “Niente affatto. Ma dopo dieci anni di consiglio comunale credo che sia anche giusto farsi da parte, per mettere a frutto l’esperienza e dare un contributo in altra veste, libera e non istituzionale, al progetto amministrativo di Luciano Ralli. La politica mi appassiona ancora, fa parte della mia vita”.

Finito il renzismo nel Pd, come si colloca nel partito?

- “Il mio percorso è noto, vengo dall’area riformista e cattolico-democratica del Pd. Dopo aver condiviso l’esperienza di Renzi, oggi mi riconosco nella linea di Simona Bonafè”.

- Com’è cambiato lo scenario del centrosinistra in cinque anni?

“Sono due epoche totalmente diverse, oggi l’alleanza che Ralli ha messo insieme è molto più ampia, accanto all’esperienza diciamo più liberale c’è tutta quella parte a sinistra che non riuscimmo a comprendere per motivi nazionali e locali”.

Però si è sfilato Marco Donati che con lei condivise la stagione ruggente del renzismo.

- “Ho sostenuto Marco per quindici anni in tutti i ruoli che ha avuto, da quando era assessore al bilancio nella giunta di Giuseppe Fanfani, a quando è diventato parlamentare del Pd. Poi lui ha scelto di uscire dal partito per seguire Renzi in Italia Viva e ora ha formato la lista civica”.

Come la valuta?

- “Mi è molto distante. Dentro ci sono figure con indubbie competenze ed altre con una storia molto chiara come Gianni Cantaloni che era assessore per il centrodestra con l’allora sindaco Luigi Lucherini. E’ un progetto che non mi appartiene sotto l’aspetto culturale e valoriale.”

Donati le aveva parlato di questa idea? Le ha proposto di condividerla?</CF>

- “Non ho avuto alcun confronto con lui e se ci fosse stato gli avrei chiesto di mettere a disposizione la sua dinamicità e il suo progetto dentro all’alleanza. Comunque gli auguro una buona strada”.

Quindi le voci che dicono di un suo supporto a Donati non sono vere?</CF>

- “Falsità totali. Se Luciano Ralli mi chiedesse di candidarmi per togliere ogni dubbio in questo senso, allora lo farei. Ho sempre messo la faccia su quello che ho scelto e portato avanti fino in fondo. Ho una parola sola”.

Questione morale. L’amministrazione Ghinelli ne esce opaca.</CF>

- “Tutti gli aretini hanno avuto modo di avvicinarsi alle questioni delle inchieste, in tanti abbiamo letto le intercettazioni e il giudizio che se ne trae, non certo un giudizio da tribunale, è negativo. Ma politicamente faccio un altro ragionamento rispetto all’amministrazione Ghinelli e dico che il bilancio è fortemente negativo”.

Quale ragionamento?

- “I risultati che indubbiamente ci sono stati nel corso di questo mandato, sono sulla riconoscibilità di Arezzo, sul turismo, sul marketing territoriale. Lì va riconosciuto un buon lavoro. Per il resto c’è stato un passo indietro in tutti gli aspetti cardine della vita cittadina. Lavori pubblici al palo, gli ultimi che rintracciamo traggono origine dall’amministrazione Fanfani, poi Arezzo è rimasta isolata dall’Italia non solo sotto il profilo politico ma anche degli investimenti: non è attrattiva. Per non parlare del numero di laureati che è il più basso in assoluto: insomma c’è una tendenza allarmante al depauperamento sociale, culturale, economico”.

Questione Estra.

- “Mah, il vero ‘scandalo’ per conto mio non è l’aspetto giudiziario sul quale non entro e non ho elementi per farlo. Questa multiutility che doveva essere quotata in borsa ed entrare nella gestione dei rifiuti ha fallito entrambi questi obiettivi e riporta un utile molto basso per il fatturato che produce. Questa grande azienda del gas e dell’energia sul territorio di fatto non investe, eccettuate le sponsorizzazioni. Non vediamo Estra propulsiva, ad esempio, a fianco di start up impegnate nella crescita e nello sviluppo sostenibile”.

Il trauma della sconfitta al ballottaggio, dopo il successo al primo turno, quanto le ha pesato?</CF>

- “Per un anno non ho risposto al cellulare e non ho partecipato alle iniziative politiche, mentre sono sempre andato in consiglio comunale per rispetto delle persone, dell’istituzione e di chi mi ha votato. Poi ho gradualmente ripreso il gusto della politica e mi sono rimesso a disposizione perché l’impegno politico non significa per forza dover rincorrere degli incarichi di vertice, ma ci si può mettere al servizio liberamente anche in altre forme e in altri modi. Terminata questa consiliatura, quindi, oltre al lavoro nelle Acli, ai miei impegni e alla famiglia, resto in politica e il prossimo ballottaggio lo vinceremo”.

Cioè?

- “E’ evidente che dopo il voto di settembre ci sarà il secondo turno e non potrà che essere una sfida tra Ghinelli e Ralli. Stavolta ci sono tutte le condizioni per riportare il centrosinistra alla guida della città. Io farò la mia parte perché avvenga”.

Come sarà l’estate post lockdown dell’ex consigliere comunale Matteo Bracciali?

- “Sarà un lungo e piacevole giro d’onore attraverso l’Italia con il mio Maggiolone blu che dopo 220 mila chilometri purtroppo devo abbandonare”.