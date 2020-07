Droga nascosta sotto il letto e nel battiscopa. Operazione dei carabinieri: 2 arresti e 11 denunce

20 luglio 2020 a

I cani antidroga hanno fiutato la marijuana anche in una scatola nascosta sotto al letto e in uno spazio occultato dal battiscopa. Nelle prime ore del mattino di lunedì 20 luglio i carabinieri della compagnia di Cortona hanno effettuato una serie di perquisizioni tra Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana. Al termine dell'operazione sono scattati due arresti e undici denunce per reati legati agli stupefacenti. Grazie alle unità cinofile giunte da Firenze e da Pisa San Rossore sono stati trovati e posti sotto sequestro poco più di cento grammi di marijuana.