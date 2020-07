L'Acquapark Crocodile ancora chiuso, i gestori: "Regole anti Covid tardive, ma ci stiamo attrezzando"

Francesca Muzzi 21 luglio 2020 a

E’ una corsa contro il tempo per la Società Discopark srl, proprietaria dell’Acquapark Crocodile che si trova nel Comune di Marciano della Chiana con uno spicchio (il parcheggio) in quello di Monte San Savino. L’impianto, circa 10mila metri quadrati tra piscine e attrazioni varie, non ha ancora riaperto a causa delle regole anti Covid, anche se i titolari sperano di metterlo a norma prima della fine dell’estate per dare la possibilità alle molte persone che ogni giorno affollano la struttura da tutto il centro Italia, di godersi qualche giornata tra le onde della Valdichiana. “Nel momento in cui riapriremo, avremo la certezza di dare sicurezza sia alle persone che ci lavorano che agli utenti”, dicono i rappresentanti della Discopark srl. Anche il Crocodile come qualsiasi piscina, deve sottostare a regole precise anti Covid: “Che per una grande struttura come la nostra diventano ancora più dure”. Spiegano: “La legge anti Covid per le strutture sportive è arrivata in ritardo rispetto a quella che era la data di apertura. Già noi nei mesi precedenti, tra marzo e aprile, cominciamo a fare manutenzione all’impianto. Quest’anno, non sapendo quando si poteva riaprire e soprattutto non potendo fare i lavori per via del lockdown, siamo rimasti indietro e adesso stiamo cercando di recuperare il tempo perduto”. “Quando poi ci hanno ridato il via, non è stato facile, perché prima di tutto dovevamo fare la consueta manutenzione e poi cominciare ad adeguare l’Acquapark seguendo tutte le regole”. Regole precise che vanno dalla sanificazione, agli ingressi, ai servizi, all’acqua. Insomma una lista di passaggi per garantire sicurezza a tutti. Ma nonostante ciò la proprietà non sta certo con le mani in mano. “Ci stiamo comunque attrezzando per riaprire, anche solo per poche settimane”. “Avevamo pure pensato di ridimensionare l’utilizzo delle attrazioni e fare gli ingressi contingentati - spiegano ancora i titolari della Società Discopark - ma poi non sarebbe stato lo stesso Crocodile e quindi preferiamo riaprire quando potremo garantire la sicurezza ai nostri dipendenti, che erano tutti stagionali, e agli utenti che ci vengono a trovare”. Ma la struttura sportiva non è fine solo ad una giornata in piscina, rappresenta anche un punto di riferimento per la gioventù del posto. A dirlo è Leonardo Magi, assessore con delega allo sport, pari opportunità e politiche sociali del Comune di Marciano: “L’amministrazione comunale non può che dare un sostegno morale e augurarsi che la piscina torni presto alla sua attività normale. Per tutta la nostra comunità il ‘Croco’, come viene chiamato qua, rappresenta un punto di riferimento importante. Con la proprietà avevamo deciso quest’anno una serie di attività che per colpa del Covid abbiamo dovuto annullare”. “E’ una struttura che, tra l’altro - continua l’assessore - richiama tante famiglie da tutto il centro Italia e per il nostro comprensorio è un bene, perché poi porta turismo. Auguriamoci che possa riaprire anche solo per pochi giorni. Servirebbe a togliere definitivamente i ragazzi da un lockdown infinito”. I lavori proseguono e in tanti aspettano la riapertura del “Croco” anche se solo per pochi giorni.