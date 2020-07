Treni, pendolari preoccupati per le nuove regole della Regione

21 luglio 2020 a

La nuove regole della Regione per chi viaggia sui treni, con capienza a pieno carico per posti a sedere, senza più distanze, con obbligo delle mascherine, in vigore da sabato scorso, preoccupano i pendolari aretini. "E' una scelta piena di rischi, in contraddizione con il principio di precauzione, tanto invocato dalla Regione fino a poco tempo fa". Così commentano i Comitati dei pendolari della linea aretina, che aggiungono: "A inizio settembre con i rientri al lavoro e a scuola come sarà possibile prevedere la capienza a pieno carico a bordo dei treni, limitatamente ed esclusivamente ai posti a sedere, come prescrive l'ordinanza della Regione, in modo che siano evitati assembramenti nelle aree adibite ai posti in piedi, quando i treni saranno di nuovo affollati? E come sarà fatto rispettare l'obbligo delle mascherine?" Per questi motivi i comitati dei pendolari chiedono garanzie alla Regione "che siano previsti controlli rigorosi per l'obbligo delle mascherine e a settembre anche nuovi treni più capienti o aggiuntivi, nelle ore di punta del mattino e del pomeriggio, per evitare gli assembramenti sui treni che sono già da tempo noti per gli affollamenti, specialmente sulla linea aretina".