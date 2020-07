Arezzo, il sottopassaggio della stazione riaprirà. Ma ci saranno i cancelli

Francesca Muzzi 22 luglio 2020 a

Il sottopassaggio della stazione di Arezzo che sbuca a Campo di Marte sarà riaperto. Ma non con le stesse modalità in vigore prima del lockdown. Alle due entrate verranno infatti sistemati i cancelli che saranno aperti per tutto il giorno e chiusi durante le ore notturne. Ad annunciare la soluzione che arriverà nella prima metà di agosto, è la Rete Ferroviaria Italiana che ha però eseguito ciò che è stato loro richiesto dalle stesse autorità - Questura e Prefettura - che a marzo decisero per la chiusura del sottopasso. Durante la quarantena, le autorità locali, chiesero infatti alle Ferrovie dello Stato se fosse possibile sbarrare il passaggio che dal tunnel della stazione porta a Campo di Marte. Questo per evitare che chi scendeva dal treno avrebbe potuto eludere i controlli, invece con una sola via d’ingresso, quella in piazza della stazione, ci sarebbe stata più sicurezza. Una volta però terminato il lockdown, il sottopassaggio della stazione è rimasto chiuso, come lo è anche oggi. Tanto che pendolari e gestori di parcheggi nella zona Saione, si sono chiesti più volte quando avrebbe riaperto. Su facebook è nato anche un gruppo - “Chiusura Sottopasso Stazione Arezzo” - amministrato da Andrea Petrucci, un infermiere di Camucia che ogni mattina prende il treno, che ha prima ha scritto a Questura e Prefettura di Arezzo e Ferrovie per chiedere spiegazioni, poi ha chiesto un incontro anche con il sindaco Alessandro Ghinelli e infine, sostenuto da tanti altri pendolari costretti a fare un lungo giro per raggiungere la stazione, per chi lascia l’auto a Saione, ha iniziato una raccolta firme che prosegue alla Parafarmacia della stazione. Ma finora non aveva ottenuto risposte. Oggi sono proprio le Ferrovie dello Stato a chiarire la questione del sottopassaggio che sarà riaperto, ma non più come prima. “Le stesse autorità che infatti chiesero la chiusura nel marzo scorso - Questura e Prefettura - hanno ridato l’ok alla riapertura - dicono da Rfi - ma con l’obbligo di mettere dei cancelli nelle due uscite verso Campo di Marte”. Ecco dunque spiegato il motivo del lungo “lockdown del sottopasso”. I lavori sono iniziati per la costruzione delle due inferriate. “Entro la metà di agosto, assicura Rete Ferroviaria Italiana, saranno montati i cancelli che saranno aperti fin dalle primissime ore del giorno e chiusi durante la notte per consentire di avere maggiore sicurezza”. I cancelli saranno cadenzati da un orario che comunque non inficerà sui treni della prima mattina e su quelli della sera. E dunque arriva la soluzione che è stata tanto agognata dai pendolari e dai gestori dei parcheggi che si trovano nella zona di Saione e che anche a causa della chiusura del sottopassaggio, hanno visto calare i propri guadagni. Dalla metà di agosto dunque il passaggio verso la zona di Campo di Marte tornerà fruibile e sarà anche un bene non solo per pendolari e parcheggiatori, ma anche per il decoro, considerato il degrado e la sporcizia che si sono accumulati in questi mesi.