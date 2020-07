Arezzo, 56 mezzi pesanti prodotti da Menci spa per il collaudo del nuovo ponte di Genova

Piero Rossi 22 luglio 2020 a

a

a

C'è anche il vessillo di Castiglion Fiorentino, sul nuovo ponte di Genova progettato da Renzo Piano, in questi giorni dedicati al collaudo della nuova struttura. Sono i 56 mezzi pesanti prodotti dalla Menci & Co. Spa, richiesti dall'Anas per effettuare le prove di staticità e torsione che devono essere superate per il collaudo del ponte. “Un nostro cliente, la ditta Germani, grosso trasportatore di Brescia – ci dice Marco Menci, presidente del cda della grande azienda metalmeccanica castiglionese – ha ricevuto la richiesta dall'Anas di mettere a disposizione i mezzi necessari per effettuare le prove statiche necessarie al collaudo del ponte, ultimo passo prima dell'apertura al traffico. La Germani è un grosso cliente della Menci, al quale abbiamo fornito i nostri semirimorchi a più riprese, negli anni passati. La più recente fornitura era costituita da 25 mezzi”. La Menci, storica azienda castiglionese fondata quasi un secolo fa da Geremia Menci, mosse i primi passi in via Adua. Produceva, al tempo, attrezzi per l'agricoltura, ma col passare degli anni e con l'avvento dei figli più grandi – Adriano, Luciano e Francesco – la ditta si ingrandì e ampliò la produzione. Arrivarono i rimorchi agricoli, le cisterne, i dumper, i silos per il ghiaccio, fino ai semirimorchi in alluminio, vero articolo di punta della produzione della ditta. Alla fine degli anni sessanta, divenuta ormai troppo piccola la sede in via Adua, la Menci costruì il nuovo stabilimento a Montecchio Vesponi, ampliato a più riprese negli ultimi decenni. Gli ultimi anni della storia della Menci – passata alla terza generazione - parlano di un periodo di grande sviluppo, di nuovi prodotti, di fatturati in crescita, di nuovi mercati conquistati, di nuove assunzioni, di acquisizioni di aziende importanti. E' nato il Menci Group, che comprende oltre alla Menci, anche le ditte Zorzi e Acerbi, due aziende di livello nazionale che hanno una produzione complementare a quella della fabbrica di Montecchio. I dipendenti del gruppo sono circa 300, dei quali circa 220 a Castiglioni. “Negli ultimi anni abbiamo avuto una crescita costante – dichiara Menci – poi è arrivato il Covid ed abbiamo anche noi avuto uno stop. Siamo ripartiti bene ma non sappiamo, vista l'incertezza sull'evolversi della pandemia, quale potrà essere l'esito finale dell'annata”. Soddisfazione per la utilizzo dei mezzi Menci per il collaudo di Genova: “I mezzi che stanno salendo sul ponte – conclude Marco Menci – pesano ciascuno 44 tonnellate a pieno carico. Si tratta di semirimorchi per il trasporto di materiali inerti, asfalto, sabbia, rena. Costituiranno lo stress test per la nuova struttura, che è un vanto per l'Italia in questi tempi difficili, e siamo lieti che su quel ponte, in questi giorni decisivi, ci sia anche il nome della Menci e quindi del nostro paese”.