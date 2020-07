Addio alla signora "Rina" la più anziana di Arezzo: aveva 106 anni. Ha superato due guerre e la febbre spagnola

22 luglio 2020 a

E’ morta la nonna degli aretini, la donna più anziana di Arezzo: ha vissuto due guerre mondiali e il periodo della terribile febbre spagnola.

Si sono svolti i funerali religiosi di Erina Catani vedova Lucci, ultra centenaria di Vitiano. Rina, questo il nome con il quale era conosciuta nella frazione aretina, aveva compiuto lo scorso 26 gennaio ben 106 anni, un’età ragguardevole che non solo l’aveva fatta diventare la donna più anziana di Vitiano ma addirittura di tutto il Comune di Arezzo.

Rina era conosciuta da tutta la popolazione del paese e ormai ne era diventata quasi un mito e non pochi erano quelli che credevano che avrebbe raggiunto anche quota 110. Nel 2014, per il centenario, i parenti organizzarono una festa molto partecipata e lo stesso Sindaco di Arezzo, Giuseppe Fanfani, le inviò un messaggio augurale.

Rina lascia una numerosa famiglia composta da nipoti e pronipoti, una famiglia che ha dovuto guidare e portare avanti da sola dopo la morte prematura del marito Giuseppe Lucci nel lontano 1967. Anche per questo, oltre alle sue innumerevoli doti e pregi, era amata e stimata da tutto il paese. Innumerevoli sono state le attestazioni di cordoglio giunte dagli abitanti di Vitiano a testimonianza del bene che Rina in questi 106 anni ha seminato nella comunità vitianese. Se ne è andata una grande donna e sicuramente la sua lunga esperienza maturata in 38.891 giorni di vita sarebbe sicuramente stata d’aiuto a molti in questo periodo difficile e carico di incognite.